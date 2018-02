Voici la plus belle chanson d'amour de tous les temps

Après avoir mené une enquête, Thomas de Bergeyck a dévoilé le titre de la plus belle chanson française d'amour de tous les temps. Il s'agit de "Ne me quitte pas" de Jacques Brel. Ce tube qui date de 1959 parle d'une rupture amoureuse. Suzanne Gabriello, la maîtresse de la star, a mis un terme à leur histoire après quatre ans d'idylle car le chanteur ne voulait pas quitter sa femme et ses enfants. L'artiste a co-composé ce titre avec son pianiste Gérard Jouannest.

La plus belle chanson anglosaxone d'amour est "Still Loving You" du groupe allemand de hard rock Scorpions. Ce titre devenu culte date de 1984...