Voici le chef cuisinier belge de l'année 2019 selon le guide Gault et Millau

Le célèbre guide Gault et Millau a dévoilé le nom du chef de l'année 2019 belge ce lundi. 1.000 restaurateurs, journalistes et partenaires du guide étaient réunis pour cette 16e édition du Guide Gault&Millau Belux. Et le titre revient finalement à David Martin, du restaurant "La Paix" à Anderlecht. "Avec David Martin comme Chef de l’année, nous ne choisissons pas seulement un chef mais aussi une personnalité, un homme d’expérience qui sait faire preuve de créativité et d’audace. Son inspiration, il la tire tant des cuisines française et belge que japonaise. Ce chef intelligent et entreprenant a ainsi offert au restaurant La Paix une nouvelle identité tout en témoignant un profond respect pour le passé", explique la rédaction du guide.



Pour la première fois, un chef wallon se voit décerner le maximum de 5 toques: L’air du temps de Sang-hoon Degeimbre grimpe en effet à 19/20. Autres hausses à épingler dans le peloton de tête: le Sea Grill d’Yves Mattagne avec 18,5/20, The Jane de Nick Bril et Chambre Séparée de Kobe Desramaults qui décrochent un 18/20. Quant aux Hof van Cleve et Bon-Bon, ils conservent leur 19,5/20.



Du côté des Jeunes Chefs de l’Année, ce sont Thijs Vervloet (Colette – Westerlo) pour la Flandre, Maxime Zimmer (Un Max de Goût - Comblain-au-Pont) pour la Wallonie et Maxime Maziers (Bruneau – Bruxelles) pour la région bruxelloise qui sont mis à l’honneur.