Voici le programme du 21 juillet avec une nouveauté: un concert inédit au Cinquantenaire

À quoi peut-on s'attendre cette année pour la fête nationale du 21 juillet ? Une fête qui avait été très sobre après 2 années de pandémie et des inondations meurtrières l'année dernière. Cette année, c'est le retour du défilé militaire, mais aussi du feu d'artifice. On aura aussi droit à une nouveauté : un concert depuis le Cinquantenaire qui sera retransmis en direct sur notre antenne. Voici les détails du programme.

La grande nouveauté du 21 juillet se tiendra dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Un concert national rassemblant des artistes du nord et du sud du pays : Alice on the roof, Salvatore Adamo ou encore Henri PFR se produiront devant 60.000 personnes, en prélude au traditionnel feu d’artifice. Un spectacle à vivre à Bruxelles, sur RTL TVI et dans les cafés de la capitale.

"On va vraiment organiser un apéro national dans tous les bars, les cafés, les restaurants… Ici, à Bruxelles. Comme ça, le plus de monde peut participer à la fête nationale sur plusieurs endroits", note Annelies Verlinden, ministre de l’Intérieur.

L’an dernier, le 21 juillet ressemblait à un défilé en petit comité, derrière des bâches pour éviter les regroupements en pleine crise sanitaire. Cette année, soldats, policiers, secouristes et surtout public seront de retour dans les rues de la capitale.

"C’est surtout une opportunité, pour nous et pour le citoyen, de se rencontrer, de rétablir ce climat de confiance qui est important et que les gens comprennent que la police, c’est un service public qui est à leur service, qui est là pour les aider", insiste Régis Kalut, porte-parole de la police fédérale.

"La Belgique a investi dans sa défense. Elle l’a encore montré ici dernièrement avec une trajectoire de croissance budgétaire inédite et de nombreux milliards qui ont été dédicacés pour la défense. Mais l’objectif de ce défilé militaire, c’est surtout la fête", développe Ludivine Dedonder, ministre de la Défense.

L’an dernier, de nombreux soldats et autres pompiers n’avaient pas pu défiler. Ils étaient mobilisés pour venir en aide aux victimes des inondations. Cette année, la Belgique souhaite mettre à l’honneur ces héros.