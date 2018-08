Voici le TOP 10 des objets les plus oubliés en vacances cet été

Il vous reste moins d'un mois pour encore profiter un petit peu de l'été. Mais si vous êtes déjà parti, certains de vos accessoires ont peut-être décidé de prolonger les vacances pour une durée indéterminée. Le tour opérateur TUI France a dressé la liste des dix objets les plus oubliés dans ses clubs de vacances.



Et le premier objet perdu est pourtant quelque chose qu'on croirait greffé à la main de certains: le GSM.



Dans la liste figurent également les passeports, les valises et les clés (de maison ou de voiture). De quoi s'assurer une bonne crise de nerf sur la route du retour ou aux portiques de sécurité de l'aéroport.



Crise de larmes aussi lorsque les enfants oublient leurs doudous. C'est le numéro 5 des objets égarés. Pour les récupérer, certains parents sont mêmes prêts à faire demi-tour. Parmi les objets d'enfants (ou de grands enfants), on trouve aussi les jouets de plage.



Autres accessoires pour lesquels vous seriez probablement prêt(e) à faire demi-tour: vos bijoux. Malgré leur valeur, ils sont régulièrement oubliés dans les lieux de villégiature.



Dans la catégorie des objets insolites, des accessoires très intimes que le personnel des hôtels découvre très régulièrement: vos sous-vêtements.



Le maillot de bain reste le traditionnel oublié. Souvent, il prolonge ses vacances, étendu sur le balcon d'une chambre.



Et pour conclure le classement: les lunettes de soleil. A force de les avoir tous les jours sur la tête, les vacanciers finissent parfois par oublier leur absence. Dans tous les cas, c'est une bonne excuse pour en racheter une nouvelle paire pour l'été prochain.



Voici un récapitulatif du top 10:

Téléphones portables Passeports Sous-vêtements Valises Doudous Maillots de bain Clés (de maison et de voiture) Bijoux Jouets de plage Lunettes de soleil

Et vous, vous avez tout?