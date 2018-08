Voici le TOP des prénoms les plus populaires en Belgique en 2017: il y a un nouveau n°1 chez les garçons

Emma est, depuis 15 ans, le prénom de fille le plus populaire. En Belgique, 570 garçons nés en 2017 ont reçu le prénom de Liam, selon les nouveaux chiffres de Statbel, l'office belge de statistique. Liam arrive pour la première fois en tête de la liste des prénoms les plus populaires. Les places deux et trois sont occupées par Adam (559 garçons) et Arthur (546 garçons). Louis et Lucas, deux prénoms qui se sont souvent échangé la première place ces dernières années, n'apparaissent pas dans le top 3 cette année.

Chez les filles, 634 bébés ont reçu le prénom d'Emma. Emma est ainsi pour la 15e année consécutive le prénom le plus populaire en Belgique. Le top 3 est complété par Olivia (613 filles) et Louise (595 filles), tout comme en 2016.

Voici les TOP 10

LES GARÇONS



Belgique



Liam 570

Adam 559

Arthur 546

Noah 545

Louis 536

Lucas 497

Jules 462

Gabriel 427

Victor 422

Mohamed 392





Wallonie

Gabriel 276

Hugo 229

Louis 227

Arthur 226

Liam 221

Théo 216

Jules 210

Nathan 197

Victor 181

Noah 174





Flandre

Liam 316

Noah 312

Lucas 292

Finn 288

Arthur 270

Lars 270

Louis 258

Leon 256

Lewis 239

Mathis 234





Bruxelles

Adam 191

Mohamed 171

Gabriel 89

Rayan 87

Youssef 73

David 72

Amir 69

Imran 65

Yanis 63

Noah 59



LES FILLES

Belgique

Emma 634

Olivia 613

Louise 595

Mila 522

Alice 423

Elise 386

Lina 375

Juliette 364

Sofia 364

Lucie 350



Wallonie

Emma 243

Olivia 231

Léa 219

Alice 216

Lucie 211

Louise 203

Giulia 183

Mia 181

Camille 174

Jade 173

Bruxelles

Lina 113

Sofia 97

Nour 85

Aya 74

Sarah 69

Emma 65

Yasmine 63

Olivia61

Alice 57

Malak 54



Flandre

Louise 351

Mila 333

Emma 326

Olivia 321

Ella 294

Elise 260

Marie 258

Noor 242

Amélie 234

Elena 221