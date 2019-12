Voici les actualités que vous avez le plus consultées en 2019 sur RTL INFO (vidéo)

Alors que cette année 2019 se termine, nous avons jeté un petit coup d'oeil sur nos statistiques pour vous proposer un petit rappel des actualités qui vont ont le plus marqué au fil des mois.

Voici les faits d’actualité qui vous ont marqués en 2019:

Les incendies au Brésil l’été dernier.

Les incendies en Australie plus récemment.

Le feu qui prend également à la Cathédrale Notre-Dame de Paris et fait s’écrouler la flèche, en avril dernier.

Des flammes également dans la rue cette fois, où la colère des gilets jaunes a grondé.

D’autres manifestations ont également retenu votre attention cette année: celles des jeunes en faveur du climat.

Sur le site et l'application RTL INFO, voici les articles les plus consultés:

L’histoire de ce chien peint en roux par ses vendeurs en Roumanie.

Graziella attaquée par un pitbull à son domicile.

Sur RTL INFO, vous avez également beaucoup consulté les articles sur les élections fédérales, les conditions de circulation quand il a neigé et l’affaire de ce policier blessé à Liège lors d’un contrôle en septembre.

Il y a des histoire tragiques, comme celle de ce petit garçon tombé dans un puits et décédé en Espagne en janvier... et il y a des histoires plus heureuses, telle que le récit de Laurent Simon, le Belge de 9 ans surdoué.