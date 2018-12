Voici les articles que vous avez le plus consultés sur le site et l'application RTL INFO en 2018

L’actualité vous a fait vibrer tout au long de l’année sur le site et l’application RTL INFO. En tête du palmarès des articles les plus consultés: l'épopée des Diables Rouges qui s'est achevée en apothéose par un retour triomphal sur la Grand-Place de Bruxelles.

Une Belgique unie et soudée dans la joie, mais aussi dans les moments difficiles: à Liège, une fusillade sur le boulevard d’Avroy a coûté la vie à deux policières et à un étudiant, un drame qui vous a particulièrement touché. En région liégeoise, un autre choc que vous avez été nombreux à suivre: à Comblain-au-Pont, Dominique Castronovo, pompiste, a été inculpé du meurtre d’un de ses braqueurs avant d'être libéré sous conditions.

Vous avez aussi vécu, sur RTL INFO, l’arrivée d’un vortex polaire, plongeant le pays dans un froid glacial, ainsi que les inondations, avec cette vidéo devenu un véritable phénomène du web. Une habitante, excédée de voir les voitures passer devant chez elle, laisse éclater sa colère.

Vous avez eu envie d'en savoir plus sur le Belge qui a gagné le gros lot à l'Euromillons, et avez été intrigué par ces amendes envisagées pour ceux qui roulent avec l'application Waze dans les communes flamandes. Vous avez voulu voir les images du rorqual de 18 mètres et 35 tonnes échoué à la Côte belge.

Vous avez peut-être appris, sur RTL INFO, le décès du DJ Avicii, à l'âge de 28 ans. Une grande voix de la chanson française s’est elle éteinte à 57 ans: Maurane laisse derrière elle un vide immense.