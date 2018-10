Voici les conséquences DANGEUREUSES du changement d’heure

La nuit de samedi à dimanche, on passe à l'heure d'hiver. Un passage synonyme d’une heure de sommeil en plus mais également synonyme de DANGER sur nos routes. Benoit Godart, porte-parole de Vias, l'Institut en charge de la sécurité routière, en a parlé dans le RTL INFO 13h de Luc Gilson.

Il s’agit d’une période très sensible pour les piétons et les cyclistes. "On parle de l’automne, on pense aux feuilles mouillées et aux accidents qui concernent les voitures mais ce sont les piétons qui sont en danger après le changement d’heure. Du jour au lendemain, l’heure du pointe du soir se fait dans la pénombre. On constate, systématiquement, une augmentation de 30% du nombre d’accidents impliquant des piétons en fin de journée, début de soirée. Et le nombre de piétons tués ou blessés augmente de 60%. Ce sont des chiffres impressionnants qui montrent que les accidents sont plus graves après le changement d’heure" explique Benoit Godart.



Une majorité de ces accidents a lieu les jours qui suivent directement le changement d’heure. Parce qu’on n’est pas encore habitué à cette pénombre et parce qu’on est davantage fatigué. Certains piétons n’ont pas encore pris l’habitude de redoubler d’attention quand ils traversent.





Quels conseils ?



Que peut-on conseiller aux piétons, aux cyclistes et aux automobilistes ? "Aux piétons, on leur conseillera surtout de traverser au bon endroit, sur un passage…Attendre que la voiture se soit arrêtée avant de traverser. Aux automobilistes, on rappellera qu’ils doivent être conscients de cette période particulièrement délicate et d’être vigilant près des passages pour piétons" ajoute le porte-parole de Vias.



Attention, aussi, aux enfants, qui sortent souvent le soir, en cortège, en cette période d'Halloween. "On constate trois à quatre fois plus d’accidents impliquant des enfants ce jour-là. Le conseil qu’on peut donner pour sonner aux portes, c’est par exemple de faire toutes les maisons d’un côté de la rue avant de traverser tous ensemble" conclut Benoit Godart.