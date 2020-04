Voici les fameux filtres qui vont être distribués à tous les Belges: à quoi ressemblent-ils ?

Le Conseil national de sécurité a annoncé que chaque Belge allait normalement recevoir un masque en tissu et des filtres. Ces derniers seront notamment produits dans le Hainaut. Mélanie Renda nous les dévoilait en duplex de Châtelet.



"Nous sommes dans un hangar où sont stockés les premiers filtres qui ont été fabriqués, ces fameux filtres dont on nous a parlé lors du dernier conseil national de sécurité, présentait notre journaliste pour le RTLINFO 13H. Ces filtres sont conçus en partie en Belgique, dans deux sociétés. L'une est située en Flandre, l'autre en Wallonie. La matière première de ces filtres consiste en d'énormes rouleaux. Nous avons reçu en avant-première les filtres que vous allez recevoir chez vous. Il y en a deux par paquet".

Le directeur marketing et communication de la société Deltriant, Jean Kalivas, répondait aux questions de Mélanie Renda.



Ces filtres, comment est-ce qu'on va devoir les utiliser chez soi ?



"Tout d'abord, la matière première que vous voyez derrière moi, c'est ce qu'on appelle vraiment de l'or blanc. Cette matière est arrivée, on est en train de l'expédier. Quand vous allez recevoir ceci à la maison, vous allez le découper. Il va falloir à ce moment-là soit le mettre à l'intérieur d'un filtre que vous aurez confectionner vous-mêmes ou vous aurez la possibilité de mettre des élastiques et de vous l'approprier directement et de l'utiliser."



La matière première est-elle est tout à fait prête ou est-ce qu' elle en est dans le processus de fabrication ? Elle va être envoyée incessamment sous peu chez les citoyens ?

"La matière première est arrivée chez nous. Nous sommes en train de l'expédier comme vous pouvez le voir. Et, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que nous allons l'emballer. Nous collaborons avec une société du nord du pays et, si tout va bien, on commencera la distribution à partir du 4 mai. On espère dans les trois semaines qui viennent que tout le monde aura son masque à la maison."

Voici une partie des instructions : "Ces filtres sont mis à votre disposition par le gouvernement fédéral. Ils ne sont pas un dispositif médical. Le but est de fournir le niveau de protection le plus élevé possible, sans sacrifier la convivialité".

20 millions devraient être distribués sur l'ensemble de la Belgique. 14 millions sont produits en Wallonie, 7 millions en Flandre.



CORONAVIRUS EN BELGIQUE : les dernières infos