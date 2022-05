Quels sont les gestes à adopter si vous croisez un animal en détresse?

Le Creaves, centre de revalidation des animaux blessés, fête ses 15 ans. A cette occasion, il ouvre ses portes au public ce week-end. Vous pourrez découvrir les bons gestes à adopter face à un animal blessé.



Les animaux blessés à la suite d'attaque sont à l'abri dans le centre. Ils sont sous surveillance. "Il y a des oiseaux qui prennent des chocs de vitre, de voiture ou des prédateurs attrapés par des prédateurs, les chats, les chiens", explique Sonia Mary, soigneuse du centre de revalidation pour animaux sauvages à Virelles où oiseaux et mammifères cohabitent. Les bénévoles y font un travail important.



Pour ne pas déranger les animaux convalescents, les visites se font par petits groupes. Cela permet de donner des conseils aux visiteurs. Dans les grandes volières, des rapaces et des échassiers se remettent de blessure.

Quels sont les bons gestes à adopter si vous croisez un animal en détresse ?



"On peut l'attraper si nécessaire et le mettre idéalement dans un carton, car une cage risque de blesser l'animal encore plus. Vous prenez un carton un peu plus grand que la taille de l'animal et vous percez de trous d'aération, vous mettez une petite bouillotte si nécessaire et vous ne donnez surtout rien à boire ni à manger", conseille Geneviève Mertens, référente du centre de revalidation pour animaux sauvages.

L'an dernier, la clinique a accueilli un millier de pensionnaires. "Je trouve beaucoup d'oiseaux blessés. Je pourrais les amener pour les soigner", confie une petite fille qui découvre le centre.



Le séjour dans le centre dure de quelques jours à plusieurs mois. Le but est toujours de relâcher l'animal dans la nature.