Ces habitations destinées aux victimes des inondations sont fabriquées avec le bois de nos forêts d'Ardenne

Ce sont des modules tout en bois de chez nous dans lesquels seront relogés les sinistrés des inondations. Au total, 3.000 logements ont été commandés à une société de Mariembourg, en province de Namur. En fonction du format, cela coûte entre 70 et 90.000 euros le logement. Les premiers seront livrés d'ici 3 mois.

Ils sont construits en 3 formats pour 2, 4 ou 6 personnes. Chambres, cuisine, salle de bains, ils sont tous équipés pour accueillir des familles de sinistrés.

"C'est un module avec une seule chambre, une salle de bains, un espace de vie commun. Ensuite, vous avez une extension avec deux chambres, toujours la même cuisine et le même espace commun. Et ensuite, trois chambres et toujours la même cuisine et le même espace commun", décrit Marc Varini, dessinateur en bâtiment.

La Société wallonne du logement estime la demande à 3.000 modules, c'est donc une véritable course contre la montre qui s'est engagée. Un module peut compter entre 100 et 200 pièces de bois.

"On va vraiment une digitalisation complète du projet. Chaque pièce de bois va être usinée, va être découpée virtuellement et puis va être envoyé aux machines qui vont faire toutes les découpes automatiques", explique Laurent Riche, administrateur délégué de Préfabois.

Prix de base d'un logement : entre 70 et 90.000 euros subsidiés par la région wallonne et les communes.

"Notre métier c'est de faire du logement, mais on l'a transféré vers du modulaire mais transféré vers dix mon divers donc on est vraiment dans quelque chose de qualitatif et de longue durée, donc ce n'est pas du court terme", ajoute Laurent Riche.

Cette société de 350 travailleurs garantit un logement d'une durée de 40 à 60 années. Les sites d'Étalle, d'Harzé et de Mariembourg se fournissent en bois local : une stratégie payante pour remporter le marché.

"On a vraiment une filière courte au niveau de notre approvisionnement, donc le bois qu'on à là, c'est du bois des Ardennes. On est dans un rayon de 300 kilomètres, donc on a vraiment ce côté circuit court qui nous a permis de garantir les délais et de répondre à ce projet avec les meilleurs arguments possibles", conclut l'administrateur.

Les communes de Rochefort et Chaudfontaine se sont déjà montrées intéressées : l'entreprise fournira les 300 premiers modules dans trois mois à peine.