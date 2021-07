Inondations: voici les aides wallonnes pour soutenir les victimes des intempéries

Une conférence de presse réunissant des représentants des différents gouvernements du pays a été organisée ce vendredi vers 16H. Le ministre-président wallon y a précisé les mesures prises pour venir en aide aux citoyens, communes et provinces.

En voici le résumé:

Des prêts de maximum 2.500 euros à taux zéro pour les personnes sinistrées. Ces prêts seront accessibles via les pouvoirs communaux. "Les services de la région wallonne, via le ministre des pouvoirs locaux, va faire en sorte que les bourgmestres bénéficient de moyens financiers pour aider immédiatement toutes celles et tous ceux qui ont un besoin financier", a indiqué Elio Di Rupo.

La procédure de reconnaissance de l'ensemble des zones inondées comme calamité publique majeure a été lancée. "Nous avons déjà entrepris les démarches via le centre de crise régional auprès de tous les bourgmestres, les 262 bourgmestres, en ce compris les 9 bourgmestres des communes de la communauté germanophone", a précisé le ministre-président wallon.

2,5 millions d'euros sont accordés aux gouverneurs des provinces pour "procéder aux aménagements les plus urgents en fonction des réalités de terrain, toute la liberté est laissée aux gouverneurs et aux bourgmestres", a déclaré Elio Di Rupo.

Des prêts jusqu'à 50.000 euros à taux zéro seront mis à disposition des indépendants et entreprises qui ont besoin de soutien. Ces prêts seront mis à leur disposition via la Sowalfin, la Société wallonne de financement et de garantie des PME.

5 millions d'euros débloqués pour subventionner des emplois au niveau communal. "Pour permettre aux différentes communes d'avoir du personnel pour déblayer, pour nettoyer, pour réparer le plus rapidement possible, en plus du personnel qui existe actuellement", a précisé Elio Di Rupo.

Les assurances

Lors de la conférence de presse, Elio Di Rupo a également donné des précisions sur la situation concernant les assurances. "De un, on me dit que toutes les compagnies d'assurance ont déclenché ce qu'on appelle la phase de crise. En d'autres termes, tout le personnel et tous les experts des assurances sont rappelés. De deux, les assurances sont prêtes à accorder des avances pour débloquer la situation, en fonction de ce qu'ils vont trouver. Donc il faudra certainement attendre plusieurs jours", a précisé le ministre-président wallon. "Les assurances nous disent aussi que les experts, une fois qu'ils auront estimé les dégâts, les montants pourront être libérés dans les 30 jours". Selon Elio Di Rupo, des procédures simplifiées sont prévues pour les petits dégâts, afin de réserver les experts aux dégâts les plus importants.

La première chose à faire, c'est de prendre des photos

Enfin, le ministre-président a donné un conseil aux citoyens touchés par les intempéries. "Dès que vous rentrerez chez vous. Dès que vous pourrez retrouver votre domicile. La première chose à faire, c'est de prendre des photos avant de bouger quoi que ce soit. Ne jetez rien. Mettez les objets qui sont dégradés soit dans le jardin soit dans votre devanture, pour permettre aux experts, au moment où ils passent, comment étaient les dégâts", a déclaré Elio Di Rupo.