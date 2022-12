Voici les nouveaux uniformes des militaires belges: tissu, motif et... coupe féminine

Ces uniformes sont made in Belgium. Sioen et Seyntex, deux entreprises d’un consortium, ont remporté le marché.

Les militaires belges auront bientôt tous de nouveaux uniformes. Lors de notre visite à la caserne de Grobbendonk (Anvers), c'est la séance mesure et essayage. "On a commencé la distribution de la nouvelle tenue opérationnelle qui permet à nos militaires d’être équipés correctement. Aujourd’hui, les 450 premiers militaires essayent et réceptionnent leur nouvelle tenue de combat", nous explique le Colonel Geert Bouchez Geert, directeur générale des ressources matérielles.

Pour la première fois, les uniformes tiennent compte de la morphologie des hommes ET des femmes. "Maintenant les uniformes sont plus taillés. Il y a une coupe féminine. C’est plus agréable d’être vêtue ainsi", se réjouit Ann Maenhout, premier caporal chef.

Ces uniformes sont made in Belgium

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, s'est aussi prêtée au jeu des essayages. "Ces uniformes sont made in Belgium. Sioen et Seyntex, deux entreprises d’un consortium, ont remporté le marché".

Le consortium de trois entreprises propose un uniforme avec un nouveau motif de camouflage et un tissu plus adapté. Bart Vervaeke, directeur général de Sioen : "On a travaillé sur le modèle, le tissu. On a surtout pris en compte l’utilisateur, le militaire pour qu’il soit bien protégé, pour qu’il soit confortable grâce à un système de multicouches qui le protège dans différentes situations climatologiques".

D'ici fin janvier, 25.000 soldats seront équipés de cette nouvelle tenue.