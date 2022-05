Voici les nouvelles règles qui vous protègent au moment de faire un achat

En matière de consommation, de nouvelles règles sont entrées en vigueur ce samedi. Elles doivent permettre de mieux lutter par exemple contre les augmentations artificielles de prix juste avant la période de soldes. Les avis sur les plateformes de vente en ligne seront aussi mieux contrôlés.

Le geste est devenu quotidien pour certains, les achats en ligne se font en quelques clics. Souvent, les avis de consommateurs sont scrutés, suivis car une bonne note favorise l’achat. Dès aujourd'hui, les commentaires seront bien plus fiables car les fausses évaluations sont interdites. Les sites devront expliquer comment ils vérifient ses commentaires. Des sanctions sont même prévues.

C'est l'une des nouvelles règles qui rentre en vigueur ce samedi, et partout en Europe. Elles visent à protéger le consommateur.

Autre changement: plus de transparence sur la provenance de votre colis. Désormais, sur les plateforme d’e-commerce, vous pourrez connaitre l’identité du vendeur. Est-il un professionnel ou un particulier? De quel pays vient ce produit? Il devra même indiquer un numéro de contact en cas de problème.

La dernière mesure et non des moindres concerne les soldes en ligne ou en magasin. Dorénavant, les commerçants devront indiquer un prix de référence. Il doit être le prix le plus bas des 30 derniers jours avant la réduction. Un moyen de lutter contre les augmentations artificielles des prix, juste avant les périodes de soldes.