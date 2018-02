Voici les prénoms les plus répandus en Belgique

Chaque année, l'office belge de statistique, Statbel, publie une mise à jour des prénoms de l'ensemble de la population belge. Maria et Jean étaient de loin les prénoms les plus répandus l'an dernier en Belgique

Parmi les femmes, les prénoms Maria et Marie occupent les deux premières places du podium, suivis par Monique, Martine et Nathalie. Le Top 5 masculin se compose quant à lui de Jean, Marc, Patrick, Michel et Luc.





Chez les hommes



Des différences apparaissent toutefois selon l'âge et le lieu de résidence, surtout au sein de la gent masculine. Chez les garçons de moins de 18 ans, Lucas, Thomas et Louis sont les plus courants, tandis que chez les hommes âgés de 18 à 64 ans, ce sont Marc, Patrick et Luc. Les hommes de 65 ans et plus s'appellent le plus souvent Jean, André ou Roger.



En Flandre, Marc, Jan et Luc arrivent en tête. En Wallonie, Jean, Michel et Philippe sont les prénoms les courants, tandis qu'à Bruxelles on retrouve le plus fréquemment Mohamed, Jean et Mohammed.





Chez les femmes



Les disparités sont moins nombreuses chez les femmes. Maria et Marie occupent les deux premières positions en Flandre et à Bruxelles, Marie et Nathalie en Wallonie. Rita arrive en troisième position en Flandre, Fatima à Bruxelles et Maria en Wallonie.



Maria et Marie conservent également leurs première et deuxième positions chez les femmes dans les catégories d'âge entre 18 et 64 ans et chez les plus de 65 ans. Chez les filles de moins de 18 ans, le prénom Emma emmène la liste, suivi par Marie et Laura.