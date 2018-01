Voici les quatre engins qui permettront (peut-être) d'améliorer la mobilité de demain (vidéo)

Le Salon de l'auto se poursuit toute cette semaine sur le site du Heysel à Bruxelles. Avec notamment l'inauguration, hier, d'un palais entièrement consacré à la "mobilité douce": tous ces engins, comme les monoroues ou les trottinettes électriques, qui envahissent, de plus en plus, les trottoirs et les pistes cyclables, et qu'on peut aussi essayer au Salon.

Monoroues, trottinettes, gyropode ou segway et mini scooter électrique: voilà les quatre engins pour améliorer la mobilité de demain.

"C’est accepté dans les transports en commun puisque c’est un peu la grandeur d’une valise et c’est non payant", explique Patrick De Cooman, représentant de Flywheels.

Le monoroue est le plus spectaculaire. Comptez entre 700 et 3000 euros, jusqu’à 200 km d’autonomie et 18 km/h. Il faut une assurance responsabilité civile et quelques heures pour l’apprivoiser.

Le gyropode est plus accessible. Lui aussi peut aller sur piste cyclable. Son autonomie est de 30 km et il suffit de se pencher en avant pour le faire avancer. En cinq minutes, c’est maîtrisé.

Moins révolutionnaire, la trottinette électrique. L’avantage est qu’elle est moins lourde, de 7 à 15 kg, alors que le monoroue fait plus de 20 kg. Enfin, il y aussi le mini scooter électrique. Il ne faut pas de permis et d’immatriculation.

Autant d’engins à voir en combinaison avec d’autres moyens de transport comme le métro et la voiture. Des machins qui se rechargent sur une simple prise et qui bénéficient pour l’instant d’une liberté quasi-totale.