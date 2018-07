Voici les thèmes et le programme des événements de la Fête nationale 2018

A l'occasion de la Fête nationale, ce 21 juillet, le SPF Chancellerie du Premier Ministre, le Ministère de la Défense, le SPF Intérieur, la Police fédérale et locale et le Syndicat d'initiative Bruxelles Promotion, organisent à Bruxelles une série d'activités destinées au grand public. L'objectif est de faire de cette Fête nationale un grand événement populaire permettant à l?ensemble des citoyens de participer à un moment festif au coeur de la capitale. Les thèmes du 21 juillet 2018 sont : la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale 1914-1918 (un siècle) et les 5 ans de règne de Sa Majesté le Roi Philippe.



A l'instar de la campagne fédérale "La Belgique, autrement phénoménale", les festivités du 21 juillet concourent à donner une image positive de la Belgique.





Le programme



Voici un aperçu des activités organisées et co-organisées par les autorités fédérales :



Vendredi 20 juillet 2018:



Dès 19h - Bal national - Place du Jeu de balle

Cette année encore, le Bal national revient sur la place du Jeu de balle dans le quartier des Marolles à partir de 19h. Le plus grand bal populaire de Belgique débutera par une initiation à la danse, suivie d'une série de concerts gratuits. Plastic Bertrand, Lio et Daddy K sont, entre autres, à l'affiche cette année. Plus d'informations sur le site du Bal national : www.balnational.be

20h - Concert en prélude à la Fête nationale - BOZAR

Ce concert de musique classique est organisé par le Concours international Reine Elisabeth avec le Belgian National Orchestra et Bozar, grâce au soutien du SPF Chancellerie du Premier Ministre et de la Loterie nationale. Le concert aura lieu, en présence de LL.MM. le Roi et la Reine, dans la magnifique salle Henry Le Boeuf du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, considérée comme l'une des cinq meilleures salles au monde pour ses qualités acoustiques. Cette année, l'invité sera le violoncelliste Ivan Karizma, lauréat du Concours Reine Elisabeth en 2017. Accompagné du Belgian National Orchestra, il interprétera le Concerto pour violoncelle n°1 de Camille Saint-Saëns. Le Belgian National Orchestra, placé sous la direction de Hugh Wolff, interprétera également Short Ride in a Fast Machine de John Adams et La Mer de Claude Debussy. Plus d'informations sur le site de BOZAR : www.bozar.be/fr/activities/124277-concert-prelude-a-la-fete-nationale-2018



Samedi 21 juillet 2018:



10h - Te Deum - Cathédrale des Saints Michel et Gudule

Le Te Deum du 21 juillet sera célébré en présence de LL.MM. le Roi et la Reine et des corps constitués en la cathédrale des Saints Michel et Gudule à 10h, sous la présidence du Cardinal Jozef De Kesel.



Dès 10h - Fête au Parc - Parc de Bruxelles/Rue de la Régence et alentours.



De 10h à 23h, la Fête au Parc a lieu du Palais de Justice au Palais de la Nation (Parlement fédéral) en passant par la rue de la Régence, le Sablon, la place Royale et le Parc de Bruxelles. Une multitude d'animations gratuites, ludiques et folkloriques sont proposées. Les musées et églises seront ouverts au public dans cette zone. Dans le Parc de Bruxelles et au Sablon, la musique règnera en maître tout au long de la journée. Le SPF Intérieur, le Ministère de la Défense, la Police fédérale et locale, les institutions européennes et différents services publics fédéraux seront présents.



Cette année marque le 5e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté le Roi Philippe. A cette occasion, la "Fête au Parc" mettra ce thème en avant au travers d'un village dédié rassemblant des associations, et présentant une fresque géante de Sa Majesté le Roi où les citoyens seront invités à écrire un message.



Le Village policier situé place Poelaert propose cette année encore un programme varié qui ravira petits et grands. Une première zone sera réservée à diverses démonstrations spectaculaires (maintien de l'ordre, mise en oeuvre d'une arroseuse et de motards de la police de la route). Une deuxième zone sera dédiée aux enfants avec différentes activités (mini death-ride, piste de circulation, parcours de maintien de l'ordre) et un jeu sur les unités de la Police Fédérale qui célèbrent un anniversaire en 2018. La troisième zone abordera le recrutement à la police. Les futurs candidats pourront notamment s?exercer au parcours fonctionnel.



Au fil des stands, les visiteurs auront l'occasion de découvrir différents métiers de la police, du matériel spécialisé, des véhicules et deux hélicoptères, l'actuel MD900 Explorer et son ancêtre l?Alouette, ainsi qu'un drone.



Dans la rue de la Régence, le Federal Truck, le camion d?information des autorités fédérales, accueillera les visiteurs tout au long de la journée. Il sera décoré aux couleurs de la campagne "La Belgique, autrement phénoménale" (www.autrementphenomenale.be). Vous pourrez y (re)découvrir les 99 raisons d'aimer la Belgique et expérimenter des activités "autrement phénoménales" 100 % belges comme Photobooth, quiz interactif, "trompe l'oeil" et visite virtuelle de la Belgique. A proximité, les Douanes vous présenteront toute la journée des démonstrations de ses chiens drogues et un Scanvan (scanner à bagages). Enfin, le stand BEL-Europa, stand commun des autorités fédérales et des représentations en Belgique de la Commission européenne et du Parlement européen, proposera lui aussi de nombreuses animations sur la place Royale.

Le Village Sécurité de l'Intérieur vous accueille au Sablon. Au programme : des démonstrations (maîtres-chiens, désincarcération, réanimation), des jeux pour les enfants (jeu d'eau, foot, Kids-ID?) et de nombreux cadeaux à gagner. Nos experts "sécurité" vous informeront (BE-Alert, jedevienspompier.be, numéro d'urgence 112) et vous donneront des conseils en prévention (vol, incendie). Parce que votre sécurité est notre métier. Venez nombreux !



Le Village de la Défense s'étend du Petit Sablon à la rue de la Régence et la place Royale jusque dans le bas du Coudenberg. Les militaires présentent leur matériel et leurs missions. Dans les différents stands, il est possible de participer comme un vrai soldat à des activités pleines d'aventure : tour d'escalade, parcours d'obstacles, deathride.



16h - Défilé militaire et civil

Le traditionnel défilé militaire et civil a lieu sur la place des Palais à partir de 16h. Cette année, le slogan est "Respect du passé. Confiance en l'avenir." A l'occasion des 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale, le défilé comprendra une partie historique (participants en costume d'époque et matériel). Des délégations internationales prendront également part au défilé et illustreront ainsi la collaboration avec la Belgique.



23h - Feu d'artifice - Place des Palais

Pour clôturer cette journée festive, le SPF Chancellerie du Premier Ministre et le Syndicat d'initiative Bruxelles Promotion organisent un grand feu d'artifice musical tiré depuis le jardin et les toits du Palais des Académies. Le public pourra l'admirer gratuitement depuis la place des Palais.



Le site www.2107.be fournit toutes les informations : le programme festif en détail (activités, parade), un plan de la zone festive, des informations sur la mobilité, une présentation des partenaires organisateurs et des photos et vidéos.