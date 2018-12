Voici les vidéos les plus vues en Belgique et dans le monde en 2018

Comme chaque année, Google a publié la liste des vidéos les plus consultées en Belgique. Sans surprise, ce sont des productions flamandes qui occupent le podium: deux chansons (avec des buts plus ou moins caritatifs), et une vidéo étonnante d'une famille imprudente qui se fait attaquer par des félins aux Pays-Bas.

En 4e position, on retrouve LE MATCH de l'année: Belgique 3 – 2 Japon, résumé officiel de la RTBF.

Suivent une nouvelle chanson flamande, puis en 6e position, un clip parodique en français de Dragon Ball, le célèbre manga japonais. On retrouve ensuite les Diables Rouges et quelques autres bizarreries…





Le top 10 belge complet est le suivant :



D'autres TOPS ont également été dévoilés ce jeudi :

Le top 10 mondial des vidéos tendance :

Le top 10 mondial des clips musicaux :



8 des 10 vidéos musicales les plus vues cette année étaient en espagnol (comparé à il y a 6 ans). La vidéo n°1 de l’année passée était également en espagnol: “Despacito”. Le chanteur portoricain Ozuna apparaît dans 3 de ces vidéos.