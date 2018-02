Voici où vous pouvez skier en Belgique ce week-end

Quinze centres de ski, essentiellement situés dans les Cantons de l'Est, accueilleront samedi les amateurs d'or blanc. Le gel de cette nuit a permis de maintenir des conditions d'enneigement correctes pour la pratique du ski de fond, précise par ailleurs Alexandre Féchir, gestionnaire des locations du signal de Botrange, point culminant de la Belgique situé à 694 m.





Luge et motoneige



Parmi l'offre proposée, existe sur les hauteurs de Malmedy, le centre des Houyres (Baugnez). On y pratique le ski de fond sur 2,5 et 5 km, la piste de 9 km étant impraticable par manque de neige. La station propose aussi de la luge et surtout de la motoneige, les Houyres étant le seul centre belge de ski à proposer cette activité au prix de 9 euros pour trois tours.





Ski plus classique



Pour des activités de ski plus classiques, les centres des Hautes Fagnes proposent des tracés de 2,5 km à 25 km au départ du Signal de Botrange, de la Maison du Parc de Botrange, du Mont Rigi, de la Baraque Michel et du Mont Spinette. Dans la Vallée de l'Our, les centres de ski de Manderfeld et Losheimerbragen sont toujours ouverts de même que les quatre centres de ski de l'Eifel (Rocherath, Elsenborn, Worriken et Weywertz). Dans le sud de la province de Liège, on peut aussi skier au val de Wanne (Trois-Ponts) sur la seule piste de 3 km. Les amateurs de ski alpin ont rendez-vous à Ovifat dans les Cantons de l'Est ou à la Baraque Fraiture, seul centre de ski de la province du Luxembourg désormais accessible.