Voici pourquoi Bpost va supprimer 3.000 boîtes aux lettres rouges en 5 mois

D'ici cinq mois, vous ne trouverez peut-être plus votre boîte rouge de la poste habituelle. Bpost a en effet annoncé que 3.000 boîtes aux lettres rouges sur 13.000 vont être supprimées en Belgique, soit 23% d'ici le mois de mars prochain. Pourquoi l'entreprise Bpost a-t-elle pris cette décision?

Bpost a le même réseau de boîtes rouges depuis 2004, mais en 14 ans, le nombre de lettres expédiées a diminué de 60%. Certaines boîtes sont presque vides. Barbara van Speybroeck, porte-parole de Bpost, justifie cette décision: "Un quart des boîtes aux lettres rouges reçoit moins de 6 lettres par jour", détaille-t-elle au micro de notre journaliste Bernard Lobet.

"Six lettres, ce sont six lettres", estime pourtant une citoyenne interrogée à ce propos. Il y a aussi les personnes âgées ou handicapées qui se déplacent plus difficilement. Mais la porte-parole de Bpost rappelle une consigne: "Les personnes à mobilité réduite peuvent donner aussi leurs lettres à leur facteur." Ce à quoi rétorque un homme âgé: "Mais alors il ne faut pas le rater parce que les heures ne sont pas régulières. C'est fini les heures régulières."

Bpost a certaines obligations dans son contrat de gestion: "Il faut au moins une boîte aux lettres rouge dans un rayon de 500 mètres en zone urbaine et 1.500 mètres en zone rurale".

"Je ne trouve pas que cette décision soit normale. Par facilité pour les riverains qui n'ont pas de véhicule, je trouve la proximité des boîtes importante, qu'elles restent là où elles sont", exige une habitante.

3.000 boîtes aux lettres rouges sont amenées à disparaître d'ici 5 mois. Il en restera 10.000, en plus des bureaux et des points poste.