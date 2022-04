Voici pourquoi il est dangereux de donner du pain aux canards dans les étangs

Il est interdit de donner du pain aux canards et cygnes dans les parcs car cela est dangereux pour leur santé mais aussi pour le biotope, selon Natagora et la Ligue de Protection des Oiseaux. Le pain gonfle dans leur estomac et créé une carence. De plus, le pain reste à la surface de l'eau et engendre des maladies telles que le botulisme. Le botulisme est une maladie qui enlevé tout l'oxygène de l'eau et tue oiseaux et poissons. Il est préférable de donner des graines hors de l'eau et surtout ramasser l'excèdent non-consommé.

Mario Ninanne ornithologue à la Ligue de Protection des Oiseaux: "Les canards, les oiseaux et les cygnes ne sont pas programmés pour manger du pain, des frites et des hamburgers. Ils sont végétariens et cette nourriture, le pain, ne leur procure pas la nourriture dont ils ont réellement besoin. Ce n'est pas leur nourriture habituelle. Ça gonfle dans l'estomac. Ce n'est pas une bonne chose."

Ce qui n'est pas consommé au bord de l'étang attire également les rats et les corneilles. On entretient artificiellement ces animaux.