Voici pourquoi les Canaries sont l'une des destinations préférées des touristes belges

Les Canaries sont une destination très prisée par les Belges à cause de son climat, mais pas seulement… La plus grande île des Canaries regorge d’activités à petits prix. Extrait.

Avec ses paysages volcaniques et son climat ensoleillé, les Canaries sont l'une des destinations préférées des touristes belges lors des vacances d'automne. En proposant des hébergements à prix accessibles, l'archipel cherche avant tout à séduire les familles. Mais pour être certaine d'attirer petits et grands toute l'année, l'île a décidé de tout miser sur l'univers des loisirs en développant d'incroyables complexes touristiques avec de gigantesques parcs aquatiques comme le Siam Park. Qui se cache derrière ces offres ? Comment de petits entrepreneurs sont-ils parvenus à faire de l'archipel un paradis des loisirs ? Comment en profiter sans se ruiner ?





Le business des excursions en catamaran



Pour embarquer sur un catamaran, la place coûte normalement 39 euros mais elle est vendue en moyenne seulement 25 euros dans les agences d’excursion. Sur chaque billet, la compagnie a donc un manque à gagner de 14 euros. Alors comment fait-elle pour rester rentable ? Cela commence dès l’embarquement avec des photos et même de la vidéo. Un cameraman et un photographe sont à bord. Pour vendre leurs images, le capitaine Massimo doit mettre le bon cap pour trouver les baleines et les dauphins. Il ne repère des dauphins que la moitié du temps et des baleines… une fois sur 10.



