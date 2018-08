Voici pourquoi les "last minutes" n'ont pas la cote cette année

Cet été très chaud et très sec n'a pas fait les affaires des agriculteurs ni des agences de voyage.

Cette météo radieuse vous a poussés à rester chez vous plutôt que de vous ruer sur des vacances à l'étranger. Les réservations de voyages en last minute ont légèrement diminué sauf pour les destinations proches...

Piet Demeyere est le porte-parole du tour opérateur Tui. Il nous explique pourquoi: "Nous avons remarqué que cette année, beaucoup de gens ont préféré prendre des vacances beaucoup plus proches, où ils peuvent se rendre en voiture. Le coût d'un avion, c'est déjà une énorme économie sur le budget et puis un hôtel avec piscine et toutes les facilités dont ils ont besoin. Il ne faut pas nécessairement aller vers le sud, pourvu qu'il fasse beau et cela de toute façon, ici, c'était le cas."