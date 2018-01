Voici pourquoi vous devriez commander votre mazout de chauffage dès maintenant

Avec les températures assez clémentes, les commandes de mazout de chauffage sont en baisse.

Les représentants du secteur ne veulent pas tirer de bilan avant la fin du mois de janvier mais ils confirment une diminution des commandes depuis début janvier. Le secteur n'est cependant pas en difficulté.

La fédération belge des négociants en combustibles et en carburants conseille d'effectuer ses commandes dès maintenant car les livreurs sont plus disponibles et peuvent répondre rapidement à la demande.





"Ce n'est pas du tout le rush"

"Ce n'est pas du tout le rush comme on l'a connu les hivers précédents. Les commandes arrivent régulièrement sans stress pour le secteur. Il peut répondre à toute demande aujourd'hui. Un client qui téléphonerait demain matin à toutes les chances de pouvoir être livré dans la journée sans aucun problème", explique Olivier Neirynck, le porte-parole de la fédération belge des négociants en combustibles et carburants joint par Loïc Verheyen.

Côté prix, ils sont plutôt stables. Il faut compter 550€/1.000l au début de l'hiver contre 600€ aujourd'hui. "Les prix sont relativement stables depuis pas mal de temps donc il n'y aura pas de mauvaise surprise pour le consommateur aujourd'hui s'il consomme", précise le porte-parole de la fédération belge des négociants en combustibles et carburants.