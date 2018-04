Voici pourquoi vous ne recevrez peut-être pas votre courrier ce vendredi

Grogne et actions de grève ce vendredi : des actions sont prévues dès ce matin chez BPost, suite à l’annonce de près de 500 suppressions de poste dans différents services d’ici 2020. La collecte et la distribution du courrier devraient être fortement perturbées en Wallonie et à Bruxelles.

"Il n'y a pas eu de perturbations durant la nuit et aucune n'était recensée dans le pays à l'aube vendredi", indiquait peu avant 07h00 la porte-parole de Bpost, Barbara Van Speybroeck. La situation pourrait toutefois évoluer en matinée et dans la journée.

Ce mouvement de grève a été planifié, à l'appel de la CSC, après l'annonce de la direction de Bpost de supprimer plusieurs centaines d'emplois d'ici 2020. La direction souhaiterait aussi sous traiter les activités de nettoyage et de restauration. Des services qui emploient 350 personnes.