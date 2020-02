Voici tout ce qui change ce 1er février

Découvrez les mesures qui entreront en vigueur à partir de ce 1er février 2020.

TRANSPORT - Changement du prix des billets et abonnements SNCB



La SNCB souligne que l'adaptation tarifaire moyenne (+1,53%) du billet standard et du billet week-end restera sous l'indice santé (+1,87% dans la période de référence juin 2018-juin 2019).

L'augmentation du prix des abonnements domicile-travail et des abonnements scolaires est de 2,87%.

Les produits dérivés des abonnements, tels que la carte Campus, connaissent la même adaptation tarifaire.

La hausse tarifaire moyenne pour tous les autres produits, hors abonnements, s'élève à 1,87%.

Le prix des produits loisirs destinés aux jeunes (Go Pass 1, Go Pass 10 et Go Unlimited: trajets libres pour les jeunes jusqu'à 26 ans), de même que celui du Rail Pass (trajets libres), reste inchangé.

Les prix de la Key Card (pour les courtes distances dans une zone déterminée) et du billet senior augmentent quant à eux respectivement de 0,30 et 0,20 euro par trajet. En outre, les seniors pourront désormais utiliser leur billet senior tous les week-ends en juillet et août (y compris le 15 août): la restriction existant actuellement sera levée.

ENERGIE - Fin du gel du tarif social du gaz et de l'électricité



Le gel du tarif social pour le gaz et l'électricité, en vigueur depuis un an, prend fin. Le conseil des ministres avait décidé l'été dernier d'une prolongation du gel jusqu'au 31 janvier 2020. A partir de samedi, les prix vont repartir à la hausse puisque les prévisions de la CREG (le régulateur fédéral de l'énergie) font état de près de 8% de hausse pour le prix de l'électricité au cours des six premiers mois de 2020. Pour le gaz, c'est une tendance inverse qui est à prévoir avec une baisse de 12% des prix. Le tarif social pour le gaz et l'électricité s'applique aux locataires d'un appartement social ou aux bénéficiaires du CPAS par exemple, soit un ménage belge sur dix.

TRANSPORT - Changement du prix des billets et abonnements De Lijn

Chez De Lijn, le ticket SMS passera de 2,25 à 2,65 euros. Les possesseurs d'un smartphone ne débourseront eux que 1,8 euro pour un m-ticket via l'app. Un billet de groupe pour 10 personnes ou plus coûtera désormais 1,60 euro par trajet plutôt que 1,30 euro. Par contre, un aller simple acheté à l'avance sera moins cher: 2,5 euros plutôt que 3. Les abonnements deviennent également plus chers, à l'exception des abonnements mensuels.

BRUXELLES - La consommation d'alcool interdite, la nuit, sur le piétonnier



Le périmètre d'application comprend notamment le boulevard Anspach depuis la place Fontainas jusqu'à la place De Brouckère, les rues latérales (du Midi, des Fripiers, des Halles, des Poissonniers) et les perpendiculaires à cet axe, ainsi que la place de la Monnaie. L'interdiction vaut pour tous les breuvages alcoolisés, "distillés, fermentés mixés ou non". Leur dégustation reste en revanche autorisée dans les bars et restos de la zone, ainsi que sur leurs terrasses.

Cette décision du conseil communal de Bruxelles a été prise à la suite de nombreuses plaintes des riverains au sujet de nuisances sonores, d'actes de malpropreté, de vandalisme, de vols et d'effractions en matière de sécurité publique. Des faits souvent attribués à des personnes en état d'ébriété. Les contrevenants se verront saisir leur boisson alcoolisée et devront s'acquitter d'une amende pouvant grimper jusqu'à 350 euros. La mesure sera évaluée au bout de six mois.

BRUXELLES - 200 euros d'amende pour un mégot jeté à terre

La Ville de Bruxelles a mis en place un vaste plan "anti-mégots". Jeter votre mégot de cigarette par terre vous coûtera bientôt 200 euros, si vous vous faites prendre dans la commune du centre de Bruxelles (1000).

LOTERIE - Un nouvel EuroMillions avec des jackpots plus élevés qui grimpent plus rapidement



L'alimentation du jackpot a été modifiée afin de le faire grimper plus vite et ainsi atteindre les 100 millions d'euros encore plus rapidement.

Autre nouveauté, il y aura désormais trois jackpots exceptionnels par an, contre deux précédemment, avec à chaque fois une cagnotte minimum de 130 millions d'euros.

Les jackpots de départ sont maintenus à 17 millions d'euros tandis que le montant maximum sera, lui, porté à 200 millions d'euros, pour 190 actuellement. Il augmentera ensuite de 10 millions d'euros au terme de chaque cycle.

Lorsque le jackpot maximum sera remporté, il sera ainsi augmenté de 10 millions d'euros au cycle suivant pour atteindre 210 millions d'euros. Cette opération sera répétée chaque fois que le jackpot maximum tombera. La limite ultime soutient la Loterie nationale.

Les règles de report lorsque le jackpot a atteint son plafond ne changent pas: en l'absence de gagnant au rang 1, le montant dépassant le plafond est attribué au premier rang inférieur comportant au moins un gagnant. Si, au 5e tirage, il n'y a toujours pas de gagnant au rang 1, la totalité du montant du jackpot est versée au premier rang inférieur comportant au moins un gagnant.

Le prix d'achat par combinaison ne change pas et reste de 2,50 euros et 'My Bonus', le jeu de tirage additionnel spécifique à la Belgique, sera toujours présent.

ENVIRONNEMENT - Notre voisin du Luxembourg devient le premier pays de l'UE à interdire le glyphosate

D'ici au 31 décembre 2020, les produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate seront bannis des sols du Grand-Duché. L'interdiction se déroule en trois phases: un retrait de l'autorisation de mise sur le marché au 1er février, un délai d'écoulement des stocks jusqu'au 30 juin puis un délai de grâce pour l'utilisation de ces produits fixé au 31 décembre 2020. Dans les faits, près de 60% des exploitations agricoles du pays ont déjà renoncé au glyphosate, selon le gouvernement luxembourgeois.