Voici ce qui change ce 1er juin

Chaque nouveau mois amène son lot de nouvelles mesures qui entrent en vigueur. Elles concernent votre portefeuille, dans les domaines de la santé et de la mobilité. Il est aussi question de normes en matière d'eau dans les bâtiments... et de reptiles.

ARGENT - Élargissement du remboursement des verres de lunettes



Un plus grand nombre de patients pourront bénéficier d'un remboursement des verres de lunettes dès le 1er juin. Jusqu'à présent, les verres étaient remboursés, quel que soit l'âge, à partir d'une dioptrie de 8,25. Désormais, ce seuil sera abaissé à 7,75. Pour les moins de 18 ans et pour les plus de 65 ans, cette valeur seuil passera d'une dioptrie de 8 à 7,5. La mesure représente, sur base annuelle, un budget de plus de 1.600.000 euros. Quelque 23.500 personnes sont potentiellement concernées.

ARGENT - Les cheminots auront droit à une indemnité vélo



Les cheminots pourront recevoir une indemnité pour leurs déplacements à vélo. Elle s'élève à 0,24 euro par kilomètre parcouru, avec un minimum de 1 km et un maximum de 10 km remboursés par trajet pour se rendre au travail ou pour retourner chez soi. Les travailleurs du rail qui souhaitent en profiter doivent s'inscrire via l'application Bike to Work.

Le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, examinera plus tard avec ses collègues et les partenaires sociaux si le système peut être étendu à d'autres catégories professionnelles.

ADMINISTRATION - Un certificat "eau" pour les nouveaux bâtiments en Wallonie



Tous les bâtiments pour lesquels un raccordement à l'eau courante est demandé devront disposer au préalable d'un certificat conforme, le CertIBeau. Ce document pourra être délivré par des certificateurs agréés et sera obligatoire pour tout nouveau raccordement à l'eau, que ce soit pour les habitations ou pour les commerces.

Les bâtiments existants pourront également faire l'objet d'un CertIBEau sur base volontaire.

Les certificateurs seront chargés de vérifier plusieurs éléments comme le raccordement aux égouts, les points alimentés en eau de pluie ou encore la présence de plomb dans l'installation. L'objectif est de prévenir tout risque sanitaire ou environnemental.

SANTÉ - Le traitement préventif de la migraine Aimovig remboursé

Le traitement préventif de la migraine Aimovig de Novartis sera remboursé en Belgique pour les adultes souffrant d'au moins huit jours de migraine par mois et ayant préalablement essayé au moins trois traitements prophylactiques (préventifs, NDLR) sans succès.

Le ticket modérateur s'élèvera à 12,10 € pour un patient assuré ordinaire et à 8,00 € pour un patient bénéficiant du statut BIM (ex VIPO). Hors remboursement, le coût mensuel du médicament s'élèvera à 491,32 euros.

ANIMAUX - La liste des reptiles que l'on peut détenir en Région de Bruxelles-Capitale entre en vigueur

Tout nouvel acquéreur bruxellois d'un reptile devra, si l'animal ne figure pas parmi les 422 espèces autorisées listées, demander un agrément auprès de Bruxelles Environnement. Ceux qui possédaient déjà un reptile non-autorisé avant cette date peuvent le garder s'ils peuvent prouver qu'ils l'avaient déjà, que ce soit avec une preuve d'achat, d'enregistrement de l'animal, etc.

La même liste de reptiles autorisés vaut déjà en Flandre depuis octobre 2019.