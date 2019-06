Voici tout ce qui change ce 1er juin: congé parental, jeux de hasard, trottinettes électriques...

Comme chaque début de mois, une série de choses changent ce 1er juin.





Un demi-jour de congé parental par semaine est désormais possible



A partir du 1er juin, les travailleurs pourront prendre un demi-jour de congé parental par semaine ou un jour complet toutes les deux semaines.



Actuellement, un congé parental ne peut être pris qu'à temps plein, mi-temps ou un jour par semaine. A partir du 1er juin, ce sera donc possible également par demi-jour ou par jour complet toutes les deux semaines.



Autre nouveauté: l'assouplissement concernant le congé parental à temps plein ou à mi-temps et le congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. Désormais, ce congé pourra être pris par période d'une semaine alors qu'auparavant cela n'était possible que pour au minimum un mois. Le travailleur qui veut continuer à travailler à mi-temps pourra prendre ce congé thématique par période d'un mois, contre au minimum deux mois jusqu'ici.







TV: les émissions publicitaires pour les jeux de hasard interdites



Les émissions télévisées publicitaires qui contiennent de la publicité pour les jeux de hasard en ligne ne pourront plus être diffusées à partir du 1er juin.



Cette date marque l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif "aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information".







L'assurance auto n'est plus obligatoire pour les trottinettes électriques des particuliers



L'assurance auto (RC Auto) ne sera plus obligatoire à partir de ce samedi pour les trottinettes électriques des particuliers. La loi concernant les engins automoteurs change en effet ce 1er juin, indique jeudi Wauthier Robyns, porte-parole d'Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurances.



Jusqu'à présent, une personne qui circulait avec sa propre trottinette électrique devait obligatoirement souscrire à une RC Auto pour couvrir le risque de dommages causés à autrui. Ce n'était par contre pas le cas pour les engins partagés disponibles dans plusieurs villes du pays. L'assurance du loueur intervient en effet en cas de problème.



Désormais, une assurance familiale, qui n'est, elle, pas obligatoire, couvre les risques liés à l'utilisation de cet engin, mais aussi d'autres appareils automoteurs électriques ne dépassant pas le 25 km/h, comme le skateboard ou le fauteuil électriques, le monoroue, le Segway ou l'hoverboard. L'assurance vise à couvrir les dommages causés par le conducteur de ces engins à autrui, rappelle le porte-parole d'Assuralia. Mais pas ceux liés aux lésions que l'utilisateur subirait lui-même, met-il en garde. Presque 90% de la population sont couverts par ce type d'assurance familiale, qui met à l'abri tous les membres d'un même ménage. La prime, qui coûte environ 80 euros, n'augmente pas en fonction du nombre d'enfants au sein du ménage, détaille Wauthier Robyns. Certaines compagnies d'assurance proposent même un rabais pour les personnes isolées, ajoute-t-il. A croire le porte-parole d'Assuralia, les dommages causés lors d'un accident avoisinent les 3.000 euros en moyenne, et les 17.000 euros en moyenne pour un accident avec un blessé.









L'immunothérapie par cellules CAR-T remboursée pour deux formes de cancer du sang



Une forme d'immunothérapie relativement récente en Belgique, utilisant des lymphocytes T génétiquement modifiés pour former des cellules "CAR-T", sera remboursée à partir du 1er juin dans le cadre du traitement de la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) chez les enfants et jeunes et du lymphome diffus à grandes cellules B chez les adultes, a annoncé le cabinet de la ministre de la Santé publique.



Le remboursement devrait concerner une cinquantaine de patients lors de la première année, et davantage encore (90) la deuxième. Les hôpitaux actuellement reconnus comme centres spécialisés pour effectuer un tel traitement par cellules CAR-T sont les Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, le CHU de Liège - site Sart Tilman, et l'UZ Gent et l'UZ Leuven en Flandre. La leucémie aiguë lymphoblastique et le lymphome diffus à grandes cellules B sont deux formes de cancer du sang, la première touchant surtout un jeune public et le second les personnes âgées.