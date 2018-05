Voici ce qui change ce 1er mai

Comme d'habitude, le 1er jour du mois signifie aussi la mise en place de quelques changements. En ce 1er mai, il y a aussi de nouveaux travaux...





Une Belge à la tête de l'agence européenne Europol

Elle a été la première femme à prendre la tête de la police fédérale. Ce 1er mai, Catherine De Bolle entame une nouvelle étape dans sa carrière. À 47 ans, elle dirige désormais Europol, l'agence européenne spécialisée dans les enquêtes criminelles et terroristes: "Travailler dans ce secteur-là, c'est vraiment une opportunité qu'il faut saisir pour pouvoir faire encore d'avantage pour la sécurité dans notre pays", confie-t-elle.

Catherine De Bolle a été choisie à ce poste par les états membres de l'Union européenne pour un mandat de 4 ans.

Catherine De Bolle avait pris la tête de la police fédérale le 29 février 2012 à l'âge de 42 ans, devenant ainsi la plus jeune commissaire générale jusque là. Née le 17 février 1970 à Alost, elle a étudié le droit à l'université de Gand entre 1988 et 1993. De 1994 à 1997, elle a suivi une formation d'officier à la gendarmerie. Elle a notamment été juriste à la police fédérale et a participé à la mise en place de la réforme des polices. Sa ou son successeur comme patron(ne) de la police fédérale doit encore été désigné(e). A l'heure actuelle, sept candidats sont en lice. Europol, basé à La Haye aux Pays-Bas, occupe actuellement environ 800 personnes.

Début du chantier DANTESQUE de rénovation du tunnel Léopold II à Bruxelles

Pascal Smet, le ministre des Transports bruxellois annonce la couleur: "On n'a pas le choix. On doit absolument rénover ce tunnel". Le vaste chantier de rénovation du tunnel Léopold II à Bruxelles, le tunnel routier le plus long de Belgique, débute ce 1er mai.



La Région bruxelloise procèdera à la rénovation totale du tunnel Léopold II: ventilation, sorties de secours, revêtements, trottoirs, éclairage, signalisation, désamiantage, etc. Le chantier a été confié au consortium Circul 20 (Besix Group - Jan De Nul - Engie Fabricom) qui se chargera ensuite de la maintenance de l'ouvrage pour une durée de 25 ans. La Région aura déboursé à terme 462,6 millions d'euros, dont 264,7 millions pour la rénovation proprement dite et 4,5 millions pour la charge du financement. En période scolaire, le tunnel ne sera fermé que les nuits, entre 22h00 et 06h00 du matin du dimanche au jeudi.

Durant les mois de juillet et d'août, il sera totalement fermé au trafic. Des alternatives seront proposées aux nombreux navetteurs qui empruntent ce tunnel qui voit passer 80.000 véhicules par jour en moyenne, selon Bruxelles Mobilité. Ainsi, les fréquences de lignes de tram et bus de la Stib et de De Lijn qui passent dans ce secteur seront augmentées. Il s'agit des lignes de tram 19, 51 et 82 et des lignes de bus Stib 13, 14, 20, 48 et 87 et De Lijn 214 et 355.

Des déviations sont également prévues pour les automobilistes, via le boulevard industriel à Anderlecht, la chaussée de Ninove à Molenbeek ou encore l'A12 à Laeken. L'avenue Charles Quint, située entre l'arrivée de l'E40 Ostende-Bruxelles à Grand-Bigard et le tunnel Léopold II restera ouverte à la circulation avec toutefois une modification des bandes de circulation.

Le carrefour Sainctelette, près du canal, sera pour sa part transformé en rond-point. La fermeture totale du tunnel est prévue trois étés d'affilée, en 2018, 2019 et 2020. Le chantier de rénovation doit durer 39 mois.





Les tests de véhicules sans conducteur autorisés sur la voie publique



Le lancement de projets-pilotes pour tester des véhicules totalement autonomes sur les routes belges sera autorisé à partir de ce 1er mai. Le ministre fédéral de la Mobilité devra toutefois d'abord donner son accord aux constructeurs automobiles et aux entreprises technologiques.

Il sera donc possible de croiser un véhicule circulant de façon autonome sur la voie publique, surveillé à distance par un opérateur. En 2016, le conseil des ministres avait adopté un code de bonnes pratiques afin de régir l'expérimentation des véhicules autonomes sur les routes belges, avec un chauffeur ou un opérateur à bord.

Un arrêté royal publié en avril au Moniteur permet désormais de tester les véhicules totalement autonomes sur la voie publique, pour une durée limitée et sur autorisation du ministre de la Mobilité ainsi que des gestionnaires de voirie. La Belgique fait partie des rares pays européens à autoriser ces tests sur la voie publique.





Les professions libérales peuvent se déclarer en faillite



Autre changement qui entre en vigueur ce 1er mai: les professions libérales pourront dorénavant être déclarées en faillite. Les avocats, les architectes, les comptables ou encore les médecins pourront bénéficier des mécanismes de réorganisation judiciaire et de faillite.



Les clients ou les patients qui seraient lésés financièrement ne seront pas prioritaires pour récupérer de l'argent. Les créanciers tels que l'Etat passeront en premier lieu.