Les conducteurs de train quittent la SNCB. Ils sont, de plus en plus nombreux, à partir dans le privé. Les départs vont représenter 70 à 80 personnes, cette année, selon la direction et les syndicats.

Les syndicats dénoncent une dégradation des conditions de travail. Notre journaliste, Florent Tondeur est allé à la rencontre d'un cheminot qui a décidé, de changer de voie.

Bart a quitté la SNCB il y a plusieurs années. Il est allé travailler dans une entreprise privée. Il ne regrette pas son choix. "J'ai maintenant la possibilité de rouler et loger à l'étranger. Je reçois un salaire 1,5 plus élevé qu'à la SNCB. J'ai une voiture, une tablette et un GSM de société", témoigne l'homme ce matin sur BEL RTL.

Les organismes privés sont intéressés par de tels profils. Geert Pauwels, administrateur délégué de la société Lineas, spécialisé dans le transfert de frêt: "Nous avons convenu de ne pas débaucher activement les conducteurs. Mais s'ils décident de quitter leur poste. Nous préférons les engager que de les voir partir à la concurrence".

Du côté de la SNCB, on se veut rassurant. On est loin d'une pénurie de chauffeurs. Thierry Ney, porte-parole de la SNCB: "La SNCB va recruter plus de 300 conducteurs et cela ce sont seulement les premières prévisions envisagées pour cette année. L'année dernière, c'était 400 donc on ne reste pas les bras croisés".

Soyez-donc rassurés: votre train ne restera pas au dépôt.