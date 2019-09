Vol de câbles et vandalisme sur la ligne Namur-Bruxelles: la situation sur le rail est rétablie

Des vols de câbles et du vandalisme ont été constatés la nuit dernière à hauteur de Chastre. Une cabine a été touchée. Les voleurs revendent a prix d'or le cuivre dérobé.

La situation est rétablie sur la ligne 161, a annoncé vendredi la porte-parole d'Infrabel à l'agence Belga. Un vol de câbles et du vandalisme avaient entraîné l'interruption de la circulation vendredi matin. Quelques retards doivent encore être résorbés, mais le trafic sera de retour à la normale pour l'heure de pointe du soir, assure le gestionnaire du réseau.





Un service de bus avait été mis en place entre Ottignies et Gembloux, et la liaison sur une voie entre Arlon et Bruxelles-Midi avait rapidement pu être remise en place. Les vols de câbles en cuivre sont en recrudescence sur le réseau ferroviaire. Depuis le début de l'année 2019, on dénombre plus de 100 vols de câbles. La ligne Namur-Bruxelles a déjà été récemment visée par des voleurs de câbles.



