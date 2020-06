VOS VACANCES: toutes les réponses à vos questions sur les voyages cet été

Le déconfinement se poursuit en Belgique. Dès le 15 juin, notre pays rouvrira ses frontières avec les pays de l'Union européenne et les quatre autres pays de la zone Schengen. Pour répondre à vos nombreuses questions sur les vacances et les voyages pour cet été, RTL-TVI a organisé une émission spéciale ce jeudi après le RTL INFO 19H. Un programme préparé en collaboration avec Test Achats, l'organisme de défense des consommateurs.

Retrouvez dans cet article les principales questions abordées. Si vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question, vous pouvez toujours nous contacter via le bouton orange Alertez-nous (ci-dessus) ou appeler Test Achats via son numéro spécial 0800.29.510.

Question de Laura: Pour partir en Europe, est-ce qu'il vaut mieux privilégier la voiture et la location d'un appartement, afin d'éviter les avions, trains et hôtels où il y a plus de monde? Quelles sont les mesures prises dans les moyens de transports?

Question de Cathy: Elle doit partir en car en Espagne mais elle ne souhaite plus y aller car elle est à risque. Malgré l'assurance annulation, on lui réclame 25% du montant de la réservation. Pourquoi?

Question de Pierre: Est-ce qu'une assurance annulation est utile dans la situation qu'on connaît actuellement?

Question de Cathy (2): Être une personne à risque, est-ce une bonne raison pour demander l'annulation de mon voyage? Quelles sont les possibilités pour annuler mon voyage?

Question de Denis: nous sommes une famille de 5 personnes, nous avons réservé il y a plusieurs mois dans un camping en France. Si le prestataire n'est pas en mesure d'offrir tout ce qui était prévu (activités, piscine, etc.), peut-on demander un remboursement ou avoir une réduction?

Question au président du comité régional du tourisme en Provence-Alpes-Côte d'Azur: Quelles sont les mesures d'application sur les plages en France, faudra-t-il porter un masque?

Question à notre correspondant en Espagne: Comment les touristes seront-ils accueillis et quelles seront les principales mesures à respecter en Espagne?

Question de Stéphane: J'ai des billets réservés en Grèce mais le pays a annoncé que les Belges devaient respecter une quarantaine pour l'instant. Si la situation ne change pas en Grèce concernant les Belges, est-ce que je peux reporter mes billets, être remboursé ou est-ce que je perdrai mon argent?

Question de Frédéric: Mon tour opérateur a annulé le voyage prévu en Turquie fin juin et m'a proposé un voucher (un bon d'achat) à utiliser l'été prochain et on me demande de payer le solde. Est-ce que je dois payer? Est-ce que je ne peux pas l'utiliser plus tôt? Y a-t-il une différence entre un voucher d'un tour opérateur et celui d'une compagnie aérienne? Quels sont mes droits?

Question d'Anne: je comptais partir en Belgique avec ma soeur et mes parents, nous sommes plusieurs familles pour un total de 12. Puis-je réserver une location pour autant de personnes?

Question au directeur général adjoint Wallonie-Belgique Tourisme: Qu'est-ce qui est prévu en Wallonie pour accueillir les touristes belges de façon optimale?