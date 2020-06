VOS VACANCES: toutes les réponses à vos questions sur les voyages cet été

Le déconfinement se poursuit en Belgique. Dès le 15 juin, notre pays rouvrira ses frontières avec les pays de l'Union européenne et les quatre autres pays de la zone Schengen. Pour répondre à vos nombreuses questions sur les vacances et les voyages pour cet été, RTL-TVI a organisé une émission spéciale ce jeudi après le RTL INFO 19H. Un programme préparé en collaboration avec Test Achats, l'organisme de défense des consommateurs. Retrouvez dans cet article les principales questions abordées.

Question de Laura: Pour partir en Europe, est-ce qu'il vaut mieux privilégier la voiture et la location d'un appartement, afin d'éviter les avions, trains et hôtels où il y a plus de monde? Quelles sont les mesures prises dans les moyens de transports?

Question de Cathy: Elle doit partir en car en Espagne mais elle ne souhaite plus y aller car elle est à risque. Malgré l'assurance annulation, on lui réclame 25% du montant de la réservation. Pourquoi?

Question de Pierre: Est-ce qu'une assurance annulation est utile dans la situation qu'on connaît actuellement?

Question de Cathy (2): Être une personne à risque, est-ce une bonne raison pour demander l'annulation de mon voyage? Quelles sont les possibilités pour annuler mon voyage?