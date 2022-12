Votre assurance incendie vous coûtera plus cher dès janvier prochain

Votre assurance incendie va bondir de plus de 10% à partir de janvier. Le coût des matériaux mais aussi l'augmentation des catastrophes naturelles gonflent la facture.

À partir de janvier prochain, la prime d'assurance incendie sera indexée. L'année dernière, une précédente augmentation de 5% avait été appliquée. En 2023, la hausse sera de 10,8%. Il s'agit de l'augmentation la plus forte enregistrée. Et ce n'est pas sans conséquence : de plus en plus de personnes ont du mal à payer leurs assurances.

"Le relevé des impayés mensuels augmente de mois en mois, d'année en année. C'est de plus en plus difficile. On doit gérer ça au jour le jour et pouvoir avoir un dialogue avec les clients pour essayer qu'ils soient quand même en couverture même s'ils ont des difficultés financières", indique Philippe Denoël, courtier en assurances.

Concrètement, si vous payez actuellement une prime annuelle de 600€ pour assurer votre maison, vous devrez payer 66€ supplémentaires chaque mois à partir de 2023. "Malheureusement, avec la conjoncture économique, ce sont des choses qui vont arriver. Les gens vont peut-être devoir faire des sacrifices dans leur contrat d'assurance et diminuer ou enlever certaines couvertures", précise Philippe Denoël.