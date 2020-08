Votre prochaine destination de voyage passe subitement en zone orange ou rouge: quels sont vos droits?

Les tour-opérateurs proposent des voyages de dernière minute à des prix très bas pour cette fin d'été. Il y a donc de bonnes affaires à faire, même si les incertitudes persistent quant aux codes couleur attribués à chaque région.

La fin du mois d’août est une période phare pour le last minute. Pour les agents interrogés par RTL INFO, il y a de bonnes affaires à réaliser : entre -20 et -25% en moyenne. "C’est moins intéressant, en effet, mais je trouve quand même qu’il y a des possibilités, notamment sur certains hôtels qui d’habitude sont complets depuis le mois de mars. Ça offre la possibilité au client de partir dans des 4 ou 5 étoiles", détaille Laurie Limbourg, agente de voyage. Certains clients réservent en last minute pour s’assurer que la destination est à moindre risque sur le plan sanitaire. Mais les zones peuvent virer subitement au rouge, et c’est alors un casse-tête. "J’ai eu le cas vendredi, j’étais en congé, et je me suis rendu compte qu’à 16 heures, Majorque passait en zone rouge. J’avais des clientes qui partaient ce lundi, aujourd'hui, donc panique", confie l'agente.

Code rouge: "Vous pouvez demander un remboursement"

Quels sont vos droits dans ce cas de figure précis ou la zone vire au rouge ? Olivier Schoonejans a posé la question, en direct dans le RTL INFO 13H, à Jean-Philippe Ducart, le porte-parole de Test-Achats. "Dans ce cas-là, c'est relativement simple. En effet, vous pouvez demander un remboursement ou une alternative, sachant que le passage en zone rouge est considéré comme un avis négatif de voyage, donc le voyage ne peut plus avoir lieu. Vous ne prenez pas le risque de partir et vous demandez le remboursement".

Code orange: "Là, c'est un cas de figure différent"

Si la zone passe en orange, la situation n'est pas la même. "Là, c'est un cas de figure différent. Le code orange, c'est une recommandation à plus de vigilance, sur place. Là, c'est votre choix, votre appréciation. Mais si vous voulez annuler ce voyage ou le ticket d'avion, ce sera malheureusement à vos frais, donc vous risquez de devoir payer des frais de "dédit", d'annulation, qui souvent se situent à hauteur du montant du voyage, donc ce n'est pas intéressant. Malheureusement, le code orange, c'est une zone encore floue, donc ça ne vous donne pas tous les droits comme dans le cas de figure du code rouge".

"Encore énormément de possibilités"

Les hôtels ont dû s’adapter, donner plus de place aux clients. Mais il faut rester rentable, les réductions sont donc limitées, même s’il y a des pics à -65%. L’envie de partir est-elle plus forte que tout ? Pas vraiment cette année… "C’est une saison très particulière, puisque nous avons en moyenne 50% de demandes par rapport à un été normal. Il y a encore énormément de disponibilités et donc des offres last minutes, principalement vers les Îles Canaries, la Costa Del Sol et la Grèce", explique Sarah Saucin, porte-parole de l’opérateur TUI.



"Cette incertitude ne donne pas envie de partir"

Il reste une incertitude générale par rapport aux voyages à l'étranger, que ce soit pour un départ dans une semaine ou dans plusieurs mois, les futurs vacanciers se retrouvent un peu démunis. "C’est le plus difficile à gérer pour nous, pour nos employés, l’incertitude que les gouvernements actionnent d’une zone verte, orange ou rouge. Cette incertitude ne donne pas envie de partir", confie Alexandre Lembourg, directeur de 4 agences de voyage. Que conseille Test Achats dans cette période particulière? "Le passage d'un code orange à un code rouge se fait de manière assez subite, donc ça c'est évidemment une incertitude que partagent à la fois les voyagistes et les voyageurs. Pour nous, on revient un peu à la situation du début du mois de juin, où on annonçait la réouverture des frontières, mais sans certitude. Je pense qu'on est vraiment dans une situation où il faut être très vigilant, très prudent, être méfiant par rapport à certaines offres last minute qui pourraient se révéler à la pratique peu encourageante, peu engageantes. Ne prenez pas trop de risques, même si les prix peuvent paraître très abordables, très intéressants, c'est évidemment la balance des intérêts à faire pour chaque voyageur: partir ou en tout cas partir pour des vacances qui ne sont pas des vacances habituelles et avec des risques qui sont quand même très élevés".