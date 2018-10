Votre facture annuelle d'énergie va changer: voici tout ce que vous devez savoir pour la lire correctement (vidéo)

Dès mars 2019, votre décompte annuel d'énergie sera nettement simplifié, selon les ministres wallon de l'Énergie et fédéral des Consommateurs. Les factures devraient également être bien plus courtes.

Comprendre sa facture d’énergie relève parfois de la véritable énigme. "Pour celui qui aimait lire un roman, cela pouvait avoir un certain intérêt", ironise Jean-Luc Crucke, ministre wallon du Budget et de l'Énergie, au micro de nos reporters Nicolas Lowick et Denis Caudron. "Les factures font parfois plus de huit pages avec des informations très compliquées", dénonce Kris Peeters, ministre de l'Économie.

La nouvelle norme demande aux fournisseurs d'électricité de passer de plusieurs pages à seulement deux pages. Dès mars 2019, tous les fournisseurs seront priés de respecter cette charte simplifiée.

Au recto, le strict nécessaire: le nom du fournisseur, le numéro client, le numéro de facture et sa date, les détails du contrat et de la consommation, ainsi que le prix, rédigé dans une police plus grande et plus lisible. Au verso, les détails mais surtout l’historique de votre consommation.

Néanmoins, les autres informations n’ont pas totalement disparu. "Vous avez des références qui vous permettent d'aller chercher plus loin, poursuit Jean-Luc Crucke. Soit chez l'opérateur, soit de manière neutre auprès d'un service social".

Mais qu’en est-il de l’augmentation des tarifs ? "Ca, c'est un autre débat, se défend Kris Peeters. Nous espérons tous à l'avenir pouvoir contrôler les prix de l'électricité".

Les ministres conseillent enfin de passer à la facture digitale, si on le peut. Les fournisseurs devront, dès lors, revoir leur espace client en ligne.