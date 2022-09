Vos factures d'énergie vous inquiètent? Voici les réponses à toutes vos questions

Les factures d'énergie inquiètent de plus en plus les consommateurs. Beaucoup de questions se posent aujourd'hui avec les augmentations en cascade: peut-on demander d'ajuster notre facture d'acompte mensuel ? A-t-on le droit de nous l'imposer ? Et est-ce encore intéressant de changer de fournisseur ? Voici les réponses aux questions que vous vous posez.

La facture de régularisation amène parfois de mauvaises surprises. Avec la hausse des prix de l'énergie, mieux vaut être prudent pour éviter les dépenses imprévues. Il est possible d'estimer sa consommation : "De plus en plus de fournisseurs permettent aux consommateurs d'entrer leur index dans leur espace client pour avoir une idée de la consommation réelle et adapter alors le montant des acomptes qu'ils doivent payer", note Julie Frère, porte-parole de Test-Achats.

Pour éviter un supplément important en fin d'année, il est donc possible d'ajuster sa facture mensuelle. Mais comment s'y prendre ? "C'est très important d'essayer d'avoir l'acompte qui soit le plus juste par rapport à votre consommation. Beaucoup de fournisseurs vont vous proposer proactivement d'avoir cette hausse d'acompte. Vous pouvez l'accepter, vous pouvez l'adapter et vous pouvez aussi la refuser. Mais attention, si vous la refusez, vous risquez quand même d'avoir de mauvaises surprises en fin d'année", poursuit la porte-parole de Test-Achats. Attention de ne pas payer des acomptes trop élevés, car il pourrait être compliqué de les récupérer en cas de faillite du fournisseur.

Et enfin, l'herbe est parfois plus verte ailleurs : de nombreux ménages ne profitent pas de la formule optimale pour leurs dépenses d'énergie. À Bruxelles seuls, 2% des ménages bénéficient de la meilleure offre pour le gaz. Alors comment savoir si votre contrat est toujours le plus adapté à votre situation ? "Si vous avez un contrat fixe qui a été conclu avant la hausse des prix, il faut évidemment rester auprès de ce fournisseur-là et ne pas changer de formule. Dans les autres cas, c'est intéressant d'utiliser des outils de comparaison pour voir s'il y a des autres offres intéressantes ailleurs", insiste Julie Frère.

Voici quelques conseils pour limiter les dégâts en fin d'année. Le moyen le plus sûr, c'est évidemment d'adopter les bons réflexes pour limiter votre consommation.