Votre gamin y est sans doute accro: pourquoi le jeu vidéo FORTNITE connait un tel succès?

Vos enfants ou petits-enfants ont peut-être le nez dessus toute la journée alors que le soleil brille dehors: Fortnite. Le jeu vidéo fait le buzz chez les ados et pré-ados. Il va fêter son premier anniversaire et vient de dépasser le milliard de revenus. Mais qu'est-ce qui plait tant dans ce jeu? Notre journaliste Camille Mathoulin est allée poser la question à Quentin, un jeune joueur. Celui-ci nous rappelle d'abord en quoi consiste le jeu pour celles et ceux qui ne le seraient pas encore: "On fait une 'Battle royale' avec 100 joueurs qui sont parachutés sur une île. Le but est de rester le dernier survivant. On se bat avec différentes armes mais elles ressemblent à des pistolets à eau, c'est assez enfantin", décrit ce garçon. Nous sommes en 2018, on joue donc en mode connecté contre ses potes ou des personnes branchées quelque part sur la planète.





Un succès qui a surpris

Le carton de ce jeu vidéo en a étonné plus d'un. En effet, comme Quentin le fait remarquer, le jeu est simple et "graphiquement démodé". "On ne s'attend pas à ce que ça marche", analyse ce "gamer". Il est vrai que le jeu tranche avec les jeux ultra-sophistiqués et réalistes proposés sur consoles ou PC. À quoi attribuer son succès ? Eh bien avant tout, à sa gratuité. On peut l'installer gratuitement sur tous les appareils (PC, tablette ou son smartphone). Un net avantage sur les jeux sur console qui dépassent souvent les 60 euros à leur sortie pour les plus célèbres et attendus. "Le jeu a été testé et validé par des millions de joueurs qui ont vite accroché car c'est simple, on ne se prend pas la tête, le style est enfantin. Par ailleurs, il n'y a pas d'obligation d'achats en ligne et il y a des mises à jour fréquentes avec de nouvelles saisons qui garantissent l'apparition régulière de nouveautés assez importantes", observe David Kauffman, journaliste spécialisé en jeux vidéo au micro de Camille Mathoulin.





Comment ce jeu gratuit peut-il rapporter des centaines de millions ?

Malgré sa gratuité, le jeu génère de solides revenus, on parle du milliard de dollars après un an d'existence. Comment ? "Il y a des dizaines de millions de fans assidus. Certains d'entre eux vont acheter des 'pass de combats' ou ce genre de choses. Ils dépensent petit à petite et ce ne sont pas de grosses sommes (quelques euros) mais quand ils sont des millions à le faire, cela forme des montants importants", explique David Kauffman. Cet argent est de l'argent en moins pour les magasins de jeux vidéos classiques. "Quand il y a une nouvelle saison de Fortnite, les ventes de 'pass' pour ce jeu augmente et on a une diminution de nos ventes de jeux vidéo", confirme un vendeur. Pour répondre à cette vague, les éditeurs de jeux vidéo n'ont désormais pour seule option que de... copier le format du jeu Fortnite.





Danse

Réseaux sociaux et succès auprès des enfants et adolescents obligent, Fortnite a dépassé largement le cadre du simple jeu vidéo et a pris un aspect culturel. Exemple: les héros du jeu réalisent de très courtes danses. Celles-ci sont reprises par les gosses qui les recopient. On a vu ainsi même les garçons commencer à s'exercer et à reproduire ces danses dans les cours de récréation ou chez eux en regardant notamment sur Youtube des vidéos où sont compilées toutes les danses. L'attaquant français de football Griezmann, récent champion du monde et grand adepte de Fortnite, a popularisé une de ces danses, celle du "Loser" pour célébrer chacun de ses buts.

Signe de la popularité des danses Fortnite, les spectateurs les ont aussi exécutées au récent festival Tomorrowland comme le montre cette vidéo publiée sur la page Facebook de Radio Contact.