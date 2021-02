Votre GSM se décharge plus vite que d'habitude? C'est normal, voici pourquoi

L’avez-vous remarqué ? Nos smartphones se déchargent en un temps record avec ce froid. Vous l'avez sans doute expérimenté: vous sortez votre téléphone, passez un appel ou envoyez deux messages et hop, plus de batterie. C’est le froid qui serait à l’origine de cette spécificité. Toutes les batteries dans les appareils récents sont en lithium et le froid font en sorte qu’elles se déchargent beaucoup plus vite que la normale. Alors comment l’éviter?

Aucune solution à court terme

Benoît Féaux est technicien dans un centre de réparation de smartphones à Bruxelles. Il est interrogé par Olivia François pour Bel RTL: "Le conseil quand on sort est de garder son téléphone près de soi, dans un sac à main, sac à dos ou dans la poche de son pantalon ou dans une poche intérieure de veste qui permet de le garder au chaud." Si jamais vous êtes en déplacement et que vous faites des courses, évitez de le laisser dans la voiture. Autre conseil: peut-être aussi bien charger son smartphone avant de partir.

"Les batteries n'aiment pas les extrêmes chaud et froid. Du coup, essayez de garder dans des températures ambiantes, de 15 à 25 degrés.

Forcément il y a des gens qui travaillent sur d'autres alternatives, mais pour l'instant il n'y aucune promesse. Rien n'est prévu dans un court terme pour le remplacer", conclut Benoît Féaux.

