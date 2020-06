Votre vol a été annulé et reproposé à un prix 3 fois plus cher? Test Achats rappelle quels sont vos droits

Ils ont acheté des billets pour partir en vacances. Et quelques jours, heures, voire minutes plus tard, ces vols ont été annulés. L'association de défense des consommateurs Test Achats reçoit de plus en plus d’interrogations à ce sujet.

Depuis le début de la crise, 10.000 plaintes ont été déposée quant à la gestion des voyages (pas uniquement les vols annulés). La ministre des consommateurs, Nathalie Muylle, a demandé à l’inspection économique d’ouvrir une enquête auprès des compagnies aériennes. Parce que dans certains cas, ces vols annulés ont été reproposés à des dates différentes, mais à des prix bien plus élevés.

Pour rappel, les compagnies sont obligées de proposer soit un remboursement, soit une alternative, soit un bon à valoir. "Je rappelle que si l'annulation a lieu moins de 14 jours avant le départ, en plus de ce remboursement, on a droit à une indemnisation forfaitaire qui va de 250 à 600 euros en fonction de la distance du vol mais on a le droit d'exiger un vol alternatif sans aucun frais supplémentaire donc si on se rend compte que le vol que l'on devait prendre est annulé mais qu'il y a un vol similaire le lendemain pour la même destination et qu'il reste des places, même si ce vol coûte 3 ou 4 fois plus cher, on a le droit de prendre ce vol sans que l'on puisse nous réclamer aucun frais", indique Julie Frère, porte-parole.