Vous allez à la Côte ce mercredi? Ne prenez surtout pas la E40

Jusqu'à trois heures de files ont été constatées sur la E40 entre Bruxelles et Ostende mercredi après-midi, à la suite d'accidents à Erpe-Mere, Wetteren et Tronchiennes, indique le centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum).



A Wetteren, deux bandes de circulations sont obstruées après un accident impliquant cinq véhicules. Il y aurait des blessés. Une bande est également bloquée à Erpe-Mere.



Ça a également été le cas à Tronchiennes, où quatre véhicules sont entrés en collision. Cette bande a toutefois été à nouveau libérée vers 16h30.



Ces accidents entraînent jusqu'à trois heures de files.



Le centre flamand du trafic demande aux automobiliste de reporter leurs déplacements vers la mer. L'heure de pointe de ce mercredi soir devrait en effet déjà être plus chargée qu'à l'ordinaire, à la veille de l'Ascension.



Vers la Côte, des embouteillages sont recensés d'Affligem à Wetteren et de Sint-Denijs-Westrem à Tronchiennes.



Vers Bruxelles, des files de curieux se sont formées, notamment entre Zwijnaarde et Wetteren. Il est également recommandé d'emprunter la A12, la N16 et la E17 pour se rendre de Bruxelles vers Gand et Bruges, même si des perturbations sont aussi présentes sur ces axes.





