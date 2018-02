Vous aussi, vous voulez changer de job? Voici pourquoi de plus en plus de Belges vont voir ailleurs

Meilleur salaire, meilleur horaire, meilleure qualité de vie, meilleure position géographique… Les arguments qu’évoquent les citoyens au micro de notre journaliste sont nombreux.

Comptez-vous changer de travail avant la fin de l'année ? C'est une question que les belges se posent de plus en plus, en tout cas d'après une étude menée par un cabinet de recrutement. La moitié des personnes interrogées veut réorienter sa carrière avant la fin de l'année.

Salaire, intérêt de la fonction, équilibre entre vie privée et professionnelle… Les raisons qui pourraient vous pousser à changer sont nombreuses, comme a pu s'en rendre compte Julie Vuillequez pour Bel RTL. "J’aime le changement, j’aime voyager, j’aime diversifier mes horizons", ajoute un homme.





Certains ont déjà fait le pas



Certains ont déjà passé le cap, pour de bonnes raisons.

"Avant, j’ai souvent changé de travail, à cause d’incompatibilité d’humeur ou parce que je m’ennuyais", raconte un travailleur. Une jeune fille a elle aussi déjà changé de travail. "Avant, j’étais peut-être un peu mieux payée, mais l’environnement ne faisait pas en sorte que je m’y sente bien."

Il y a six ans, 3 Belges sur 10 seulement exprimaient ce désir. Le contexte économique, plus positif explique ces chiffres en hausse. La conjoncture est meilleure, les Belges ont donc l'impression qu'il sera plus facile de trouver un job.