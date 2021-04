Vous avez changé d'avis et souhaitez vous faire vacciner? "On donne une 2e chance par groupe d'âge avec l'opération REVAX"

Les Belges francophones sont nombreux à refuser de se faire vacciner. Les risques des formules d’AstraZeneca et de Johnson & Johnson inquiètent encore une partie des Belges.

Une opération est lancée pour les personnes qui avaient refusé de se faire vacciner après avoir reçu leur première convocation. Si ces dernières ont changé d'avis, elles pourront avoir accès au vaccin.



Christie Morreale, vice-Présidente et Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Égalité des chances et des Droits des femmes - PS, était invitée sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche afin de parler de cette opération.



L'opération REVAX



"On a lancé une deuxième chance pour les personnes qui ont plus de 80 ans. On donne une deuxième chance par groupe d'âge", explique Christie Morreale. "On lance un appel. On a une opération qui s'appelle REVAX".

Dès mardi, les personnes de plus de 80 ans pas encore vaccinées peuvent donc appeler le 0800/45 019 et demander un rendez-vous. "On demande un rendez-vous dans le centre de vaccination le plus proche de chez soi".



Si la personne qui souhaite se faire vacciner ne peut pas se déplacer, car elle est en incapacité de pouvoir se rendre dans un centre, elle peut prévenir son médecin généraliste "qui va chercher le vaccin dans le centre de vaccination et il peut le lui administrer à domicile", précise Christie Morreale sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche. "Personne n'est oublié en fonction de sa situation".



L'opération REVAX va "descendre en âge" au fur et à mesure.