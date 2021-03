Vous avez des boutons ou des irritations à cause du masque? Voici les conseils d'un dermato

Dominique Tennstedt, dermatologue, était invité du RTL INFO Bienvenue pour parler des conséquences du port du masque.

Vous avez peut-être senti des irritations sur votre peau, avez vu apparaître des boutons ou autres problèmes de peau depuis que vous portez un masque. Vous êtes loin d'être seul dans ce cas... Le dermatologue Dominique Tennstedt a énormément de patients qui se retrouvent confrontés à ces problèmes causé par les masques. "C'est souvent un motif secondaire de consultation. Ils viennent pour quelque chose d'autre et puis ils disent: 'regardez en dessous du masque ce qui se passe'. On voit beaucoup de problèmes d'irritations", explique l'expert.

Les irritations



Il ajoute que notre peau n'est pas faite pour être baignée de salive, "ce qu'elle devient avec la vapeur d'eau d'une part et la salive d'autre part quand on porte des masques". Cette salive irrite la peau véritablement et donne des sensations désagréables de démangeaisons, de brûlures et des petits boutons peuvent se former, explique le dermatologue.

Les masques chirurgicaux donnent essentiellement des irritations. "Il faut les changer deux fois par jour, car sinon ils s'imbibent de salive, ce qui n'est pas bon pour la protection". Il conseille de privilégier les masques FFP2, car "il colle moins à la peau. On a moins cet aspect de va-et-vient quand on parle et qui sont nettement plus confortable et moins agressif".

Les allergies

Il précise qu'il y a d'autres types de problèmes qui sont beaucoup plus rares: les allergies. Dans ce cas-là, "on devient intolérant à son masque, car on est devenu allergique à un composant". L'allergie peut être causée par le caoutchouc du masque et se développer derrière les oreilles, ou bien les petites barres métalliques ou aux colorants de certains masques. "Il faut se méfier des colorants foncés surtout si on a pris des tissus synthétiques. Mais c'est beaucoup moins vrai pour les tissus en coton".





L'acné



Le dermatologue a également abordé les problèmes d'acné causés par les frictions liées masque. "Les personnes qui ont été acnéiques auparavant, ont des poussées d'acné importantes sous le masque". Pour les boutons d'acné, qu'il décrit comme des "pustules blanchâtres", c'est vraiment un traitement anti-acné que l'on va donner. Il y a pas mal de traitements que l'on peut donner.

Dans un premier temps, le dermatologue conseille surtout d'en parler à votre pharmacien. Il peut vous aider pour les irritations et vous conseiller une crème hydratante pas trop grasse pour ne pas favoriser l'acné. On peut aussi aller voir son médecin généraliste ou un bon dermatologue.



Il faut changer de masque et laver régulièrement ceux en tissu, insiste-t-il. "Dès qu'on a l'impression de ne pas supporter un type de masque, il ne faut pas hésiter à changer complètement".