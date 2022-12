Vous avez encore votre permis de conduire en papier rose? Après cette date, il faudra le changer

Etienne, comme beaucoup d'autres Belges, a dans son porte-feuille son vieux permis de conduire rose et en papier. Aujourd'hui, les permis européen, modèle carte de banque, les remplacent. Etienne se demande donc : "Mon permis papier rose est valable jusque quand ?"

Il lui reste encore du temps : vous devrez toujours le présenter à un agent de police jusqu'en 2032.

Dès 2033, tous les Belges devront avoir le permis européen, de la même taille que votre carte bancaire.

Les permis rose devaient avoir une durée illimtée, mais ils se dégradent plus rapidement. Les nouveaux permis de conduire en plastique ne sont, eux non plus, pas illimité : ils ne sont valables que 10 ans afin d'éviter la contrefaçon et pour répondre aux exigences de sécurité.

L'un des avantages de ce nouveau permis est qu'il est plus facile, par exemple, de louer une voiture à l'étranger, parce que tous les pays ne reconnaissent pas l'ancienne version papier.