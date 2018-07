Vous avez prévu de prendre la route ce week-end? Attention, la circulation s'annonce difficile

Vous êtes peut être en train de boucler vos valises pour partir en vacances. Sachez que la journée s'annonce chargée sur les routes.

Tournig prévoit un trafic difficile dans le sens des départs ce week-end en France, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie et en Espagne. Impossible (ou presque) d’échapper aux embouteillages.

Ce samedi, les routes seront classées rouges. Les premiers bouchons sont à prévoir tôt le matin. Les heures de pointe se situent entre 10 et 15h. La fin des problèmes est prévu dans la soirée.

"En Belgique, on peut s'attendre à pas mal de circulation sur la E40 Bruxelles-Gand-Ostende et sur la E411 Namur-Luxembourg en direction de l'étranger. Les heures de pointe sont entre 9 h et 12h". explique Jan Van Bellingen, porte-parole de Touring, au micro de Mélanie Pousseur pour Bel RTL.





"Mieux vaut partir avant 9 heures ou à partir de 12h"



"Mieux vaut passer Gand avant 9 heures du matin de préférence. Les gens qui viennent de Liège et Namur peuvent prendre la E42 pour se rendre à la Côte et éviter Bruxelles et l'autoroute de la mer. On peut également par Anvers si on se dirige vers Knokke si on vient de Liège. Mieux vaut partir avant 9 heures ou à partir de 12h quand les problèmes seront terminés. Il faut suivre le radioguidage", explique Jan Van Bellingen, Porte parole de Touring, au micro de Mélanie Pousseur pour Bel RTL.

Et pour les retours, Touring classe le week-end en "orange" en Belgique. En Allemagne et en Suisse, il est classé "rouge". Ce dimanche, quelques files sont à craindre en Allemagne et en Suisse. Ailleurs on ne prévoit pas de problème.

Les principaux point d'encombrements en France: la A10 qui relie Paris à Bordeaux, la A7 qui fait Lyon-Orange, la A9 Narbonne à la frontière de l'Espagne, et enfin sur la A71/A75 Vierzon – Clermont – Ferrand - Narbonne.