Vous avez suggéré les rues où il faut mettre un radar: voici le TOP wallon et bruxellois

L'institut VIAS pour la sécurité a proposé aux citoyens de signaler les endroits qu'ils souhaitaient voir contrôler par radar mercredi prochain à l'occasion du nouveau marathon de contrôle de la vitesse sur nos routes. Le site internet jeflasheaussi.be a reçu 12.225 suggestions dont un peu plus de 3.000 en Wallonie. Celles-ci concernent surtout des rues bordées de maisons, de longues lignes droites ou des axes de pénétration dans les villes, tous des endroits propices donc à une vitesse excessive. Cette infraction n'est pas le seul élément évoqué par les citoyens. La présence d'usagers faibles ou d'écoles toutes proches constituent aussi des raisons qui poussent les habitants à demander un surcroit de contrôles de vitesse.

Ce sont les provinces du Hainaut et de Liège qui ont fait l'objet du plus de demandes d'emplacement de radars. Elles totalisent à elles seules 58 % des votes.

La rue du vieux frêne à Liège est celle qui a été la plus souvent signalée, probablement à cause de la proximité avec de nombreux commerces. Viennent ensuite la chaussée de Brunehault à Enghien et le chemin du Prince à Jurbise, deux voiries dans le Hainaut.

Dans le Namurois, ce sont surtout les alentours de la ville de Namur qui ont été soulignés. Plus étonnant ensuite, dans la province de Luxembourg, la petite commune de Léglise a été l'objet de nombreuses demandes.

À Bruxelles enfin, la rue des Alexiens, la chaussée de Haecht et la rue de la Loi ont été les plus épinglées.