Vous avez trop froid en hiver, trop chaud en été et cherchez à faire des économie? Faites isoler votre maison: "Le retour sur investissement est très intéressant"

Avoir une bonne isolation dans sa maison peut s’avérer très utile et rentable lorsque les températures sont basses et qu’il est nécessaire de chauffer sa maison. Mais une bonne isolation a ses avantages également lorsque les températures sont élevées.

En été, les pièces situées sous le toit ont tendance à voir leur température augmenter. Rien d’anormal, la toiture est la partie la plus exposée au soleil et donc est la partie de la maison la plus intéressante à isoler. "Une toiture isolée c’est minimum 20% d’économie d’énergie réalisée", explique Nancy Mahaux, auditrice énergétique.

"En isolant une toiture, c’est tout à fait possible d’éviter les degrés supplémentaires" dans les pièces sous les toitures, explique encore l’experte.

Une bonne isolation permet donc d’éviter d’utiliser de climatiseurs, très énergivores. Si vous comptez faire isoler votre toit, il faut compter en moyenne 30.000 euros. Une somme qui peut paraître énorme, mais "on voit vite que le retour sur investissement est très intéressant", affirme Nancy Mahaux.

Autre moyen d’isoler votre maison : sa façade. "On rajoute une couche sur la maison. On vient isoler à l’extérieur". L’avantage est qu’en été "la maison va moins absorber la chaleur du soleil et il fera plus frais. La température sera plus confortable en journée et pendant le nuit", explique Cédric qui s’occupe de chantier en façade isolante.

Pour le prix de cet isolant en façade, comptez entre 130 et 160 euros par mètre carré.