Vous avez bientôt un voyage de prévu vers une zone rouge? Voici ce que vous devez faire

La première chose à faire si vous avez un voyage de prévu vers une zone rouge, c’est d’attendre les quelques jours avant le départ pour entamer les démarches. "La consigne est claire depuis le début de la pandémie. Pour tous les voyages, il faut attendre le dernier moment pour entreprendre de quelconques démarches", insiste Jean-Philippe Ducart le porte-parole de l'organisation des consommateurs contacté par nos soins.

En effet, le SPF Affaires étrangères met souvent à jour la liste des pays où les citoyens belges sont autorisés à se rendre pour des voyages non-essentiels, et dans quelles conditions. La zone dans laquelle vous allez voyager peut encore changer de couleur quelques heures avant votre départ et (re)devenir accessible aux touristes.

L'organisation de consommateurs Test Achats a rencontré début septembre le ministre des Affaires étrangères Philippe Goffin pour lui faire part de certaines questions, inquiétudes et incertitudes sur les voyages en Europe, et ce, dans le contexte de l'Espagne qui venait d'être placée en zone rouge.

Selon Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test Achats, "depuis début juillet, 5.600 dossiers ont été introduits auprès de l'organisation concernant des consommateurs qui se sont inquiétés de voir leur vol ou leur voyage annulé et/ou non remboursé au vu des circonstances".

Test Achats affirme alors que les tours opérateurs annuleront le voyage lorsqu'une zone passe au rouge et rembourseront les clients.

Par contre, si le voyageur a fait des réservations sur une base individuelle auprès de la compagnie aérienne concernée et de l'hôtel sur place, il doit lui-même faire les démarches nécessaires pour tenter d'obtenir un remboursement.

Pour aider ces personnes, le ministre Goffin avait estimé début septembre que les autorités pourraient délivrer un document officiel, attestant de la couleur attribuée aux pays. Cela permettrait au consommateur de négocier plus facilement avec un prestataire de services (transport aérien, hôtel, ...)

A cet effet, et vu le nombre de cas importants à traiter, la procédure vient d'être automatisée sur le site des Affaires étrangères. En remplissant ce formulaire en ligne, les voyageurs concernés se verront délivrer un avis de voyage négatif de la part des autorités. "Ce document a une valeur juridique. Il atteste de l'impossibilité de voyager et devrait impliquer une annulation et un remboursement des prestations touristiques", espère Test Achats.

Pour les cas les plus difficiles, sachez que le call center du centre de crise des Affaires étrangères est joignable au +32 (0)2 501 4000 du lundi au vendredi de 9 à 17h (heure belge).