Vous buvez l'eau de votre robinet? Voici comment elle est contrôlée

Comment vérifie-t-on que l'eau qui coule de notre robinet soit bonne pour la consommation? Un million et demi d'analyses sont pratiquées chaque année pour vérifier la qualité de l'eau. Rendez-vous dans un laboratoire qui pratique ces analyses pour la Société Wallonne des Eaux (SWDE).

Boire un verre d’eau au robinet. Chaque jour, un geste banal mais qui garde toute son importance, surtout dans un laboratoire de la Société Wallonne des Eaux (SWDE) à Fleurus (Hainaut). Analyses bactériologiques, chimiques, minérales et organiques, ici rien n'est laissé au hasard. Sébastien Ronkart est le directeur du laboratoire de la SWDE: "Nous contrôlons la qualité de l'eau en plus de 24.000 endroits différents sur le réseau de la SWDE. Cela comprend le contrôle de la qualité des eaux de nos différents ouvrages; châteaux d'eau, nos stations de potabilisation mais également nous contrôlons la plupart de nos échantillons au niveau du robinet de nos clients."

Six heures pour régler le moindre problème

A raison de 4000 analyses par jour, 1.5 million de résultat par an, les échantillons sont prélevés au travers des 38.000 kilomètres du réseau de canalisation. Le taux de conformité frôle les 100%: 99,73% pour être précis. Philippe Carbonnelle est le responsable du service qualité de l'eau – SWDE. Il développe: "S'il y a un risque pour la santé humaine, on a une imposition de régler le problème endéans les 6 heures. Si on ne sait pas régler le problème endéans les six heures, ça doit être déclaré non potable."

Un prix garanti

La certification internationale garantit donc une eau de qualité à un prix abordable mais qui peut varier. Une tarification pas très claire même pour la ministre de l'environnement Céline Tellier: "Pour le moment, l'eau du robinet est à 5 euros le mètre cube. On voit que c'est un prix planché par rapport aux eaux en bouteille, etc. On fait en sorte et on fera en sorte de maintenir ce prix de l'eau au niveau actuel pour qu' il reste accessible à tous."

Demain, les perturbateurs endocriniens seront même pris en compte dans une nouvelle directive européenne. Par des travaux de veille technologique, le laboratoire a anticipé et s'est déjà adapté à cette nouvelle législation.